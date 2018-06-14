Кемерово, 14 июня, 2018, 10:30 — ИА Регнум. 14 июня в Кемерово возле сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» начали разбирать стихийный мемориал. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово

По словам собеседника агентства, что в мероприятих по разбору цветов, икон и мягких игрушек принмают участие власти города совместно с волонтерами и добровольцами епархии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерово произошло возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня». В результате инцидента погибли 60 человек, большинство из которых дети.

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