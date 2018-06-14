Москва, 14 июня, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, в России выпускники школ сдают единый государственный экзамен по обществознанию. Этот предмет не является обязательным. Но уже стал самым массовым среди экзаменов по выбору. Желание пройти тестирование изъявили свыше 368 тысяч человек, в том числе 362,5 тысячи выпускников 2018 года. как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Рособрнадзора, обществознание выбрали 53% участников основного периода ЕГЭ 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

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Сдавать экзамен школьники будут в 4088 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), которые организованы во всех регионах России и за рубежом. В общей сложности испытание продлится 3 часа 55 минут (235 минут) и будет состоять из двух частей. Выпускникам предстоит дать краткие ответы на 20 заданий и развернутые — на девять. Ход экзамена в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

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Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 и 13 июня участники ЕГЭ-2018 сдавали устную часть единого государственного экзамена по иностранным языкам. Экзамен прошёл в рабочем режиме, без технологических сбоев и серьёзных нарушений. Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам подали около 88,5 тысячи человек, из них более 85 тысяч записались на экзамен по английскому языку. На экзамен по немецкому языку записались 1898 участников, по французскому — 1048, по испанскому — 184.