14 июня в ходе очередного заседания правительство Российской Федерации обсудит поправки в закон о порядке начисления и выплат пенсий. Предполагается, что министры, в том числе, рассмотрят вопрос повышения пенсионного возраста — его увеличения до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Это решение уже называют «неизбежным». Как отмечается, повышение пенсионного возраста является общим трендом для европейских стран и стран СНГ, который вызван серьёзными демографическими изменениями. Среди стран СНГ Россия последней приступает к повышению пенсионного возраста вслед за увеличением трудоспособного периода жизни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

12:09 В повестке дня заседания пункт о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» значится под номером 3.

12:19 Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства, по итогам заседания может состояться пресс-конференция.

12:21 Началось заседание правительства.

12:22 Дмитрий Медведев заявил о том, что речь пойдёт об изменении налогов и реформе пенсионной системы.

12:22 «У нас были острые дискуссии, мы прорабатывали самые разные варианты, взвешивали все за и против… но мы также понимаем, что эти изменения назрели, они необходимы. Они назрели давно».

12:22 «Без этого мы не можем двигаться дальше в повышении жизни людей и в развитии экономики», — подчеркнул Медведев.

12:23 Демографическая ситуация такова, что доля работающих всё меньше. С каждым годом этот дисбаланс будет только расти, подчёркивает Медведев.

12:23 «Если не принимать решений, это приведёт к расбалансировке пенсионной системы вплоть до того, что государство не сможет выполнять свои социальные обязательства».

12:23 «Ключевая задача, поставленная президентом — повысить пенсии. Вне зависимости от внешних обстоятельств и внутренних проблем. Но доля работающих людей становится всё меньше, и с каждым годом дисбаланс будет только расти. И, следовательно, нагрузка на тех, кто работает».

12:24 Нынешний порог окончания трудовой деятельности был установлен в 30-е гг. прошлого века. «С тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет, изменились бытовые условия и условия труда, а сроки выхода на пенсию остались прежними. Их давно пора пересмотреть», — заявил Медведев.

12:25 Он упомянул о существенном повышении длительности жизни — почти 73 года. Это результат системной работы. «Базовый принцип — инвестиции в человека», — отметил премьер.

12:25 Цель состояла в том, чтобы в зрелом возрасте люди жили дольше и лучше. В этой логике правительство будет действовать и дальше.

12:26 Сейчас люди живут не просто дольше, но дольше остаются активными. Лет 30 назад и сейчас человек пенсионного возраста — разные люди. Многие сейчас готовы активно работать в таком возрасте.

12:26 Около 12 млн человек хотят трудиться, не хотят выходить на пенсию, и дальше их число будет только расти, уверен премьер.

12:26 На Западе многие страны начали повышать пенсионный возраст уже в 80-х годах, отметил Медведев.

12:27 В настоящее время численность пенсионеров в России составляет уже около 46,5 млн человек (31,7% от общего числа граждан). По мнению чиновников, повышение пенсионного возраста приведёт к росту пенсий и большей обеспеченности наиболее пожилых людей. Предполагается, что увеличение трудоспособного периода жизни будет происходить постепенно, при этом в результате реформы льготные пенсии по отдельным профессиям будут сохранены.

12:27 Многие страны делают уже следующий шаг к повышению пенсионного возраста, а Россия только начинает этот процесс — пока что это коснулось только муниципальных и государственных служащих, отметил Медведев.

12:28 «В Европе люди завершают работу ещё позже: и в 67, и в 70 лет. По этому пути идут все страны. Тем не менее, несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести долгий переходный период — с 2019 года. 65 лет в 2028 и для женщин в 2034 году», — заявил Медведев.

12:29 «Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию — изменения будут плавными».

12:30 «Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения — выйдут на пенсию в 2022 году. А у молодого поколения впереди достаточно времени для адаптации».

12:31 «Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников останутся без изменений. Возраст выхода на пенсию будет исчисляться с учетом общих подходов».

12:31 Дети и инвалиды, чернобыльцы, работники на опасном производстве — у них сохранятся льготные пенсии. Для педагогов и ряду других категорий работников предлагается также сохранить действующие правила. «Возраст выхода на пенсию этих работников будет исчисляться с учётом общих подходов к повышению пенсионного возраста…» — отметил Медведев.

12:31 «Для тех, кто проработал в районе Крайнего севера, выход на пенсию будет в 60 и 58 лет соответственно».

12:32 «В отношении пенсионеров сейчас никакие правила не меняются. Их пенсии будут расти ориентировочно на 1 тыс. рублей в год. Они будут получать и все положенные им иные льготы».

12:33 «Также будет обсуждаться ратификация 102-й конвенции о минимальных формах социального обеспечения. Законодательное регулирование пенсионной сферы будет приведено в соответствие с международным законодательством. Пора это сделать».

12:34 В России уже сейчас рекордно низкая безработица. «Мы столкнёмся с ситуацией, когда нам будет не хватать трудовых ресурсов… в ряде регионов уже не хватает», — подчеркнул Медведев и отметил, что люди старшего возраста смогут сбалансировать дефицит работников по ряду отраслям.

12:34 Медведев призвал Роструд внимательно следить за процессами. «Если люди хотят работать, они должны работать. Тем более, что доход от такой работы выше пенсии», — подчеркнул он.

12:34 Работодатели должны в полной мере обеспечить работой людей старшего поколения, подчеркнул премьер.

12:35 Медведев подчеркнул, что бизнес должен нести существенную долю нагрузки по повышению уровня жизни пенсионеров. Обсуждались многие вопросы вплоть до отмены всех налоговых льгот. «Но мы отказались от таких неоправданно тяжёлых для людей шагов».

12:36 Свою часть экономической нагрузки по повышению уровня жизни пожилых людей должен нести бизнес, подчеркнул премьер-министр. Мер обсуждалось много. Первая мера — изменение ставки налога на добавленную стоимость — 20% вместо 18%.

12:36 В итоге решено, что будет изменена ставка на добавленную стоимость. Она станет равной 20%. «Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все налоги на добавленную стоимость на социально значимые товары будут сохранены — продовольствие, детские товары, медицинские, внутренние воздушные перевозки».

12:37 Завершается налоговый манёвр в нефтегазовой отрасли. Речь идёт о повышении налога на добычу полезных ископаемых. «Совершая налоговый манёвр, мы не можем учитывать рост цен на топливо. Выводы в связи с ростом цен сделаны. Чтобы избежать этого в будущем, принято ряд решений: снизить акцизы на бензин, а чтобы компенсировать регионам выбывающие доходы, будет изменена структура распределение доходов между федеральным и региональным бюджетом», — указал Медведев.

12:38 Все законодательные инициативы находятся в высокой степени готовности. Налоговый маневр правительство рассмотрит на следующем заседании.

12:39 Будут изменены налоговые правила в рамках консолидированных групп налогоплательщиков.

12:40 Новая налоговая конфигурация на ближайшие шесть лет будет зафиксирована в ближайшее время.

12:40 Предлагается сохранить первичный дефицит бюджета на уровне полпроцента ВВП. Средства будут зачисляться в Фонд развития для осуществления инвестрасходов на новые майские указы президента.

12:41 Все законопроекты, сопроводительные документы должны быть отправлены в Госдуму в самое ближайшее время, чтобы депутаты могли их рассмотреть в первом чтении весенней сессии.

12:41 Медведев обратился к депутатам: «Рассчитываю, что парламент инициативы поддержит. Рассчитываю на то, что «Единая Россия» сделает всё для поддержки этих законопроектов».

12:41 Медведев обратился к профильным министрам и аппарату правительства с просьбой заняться озвученными инициативами в приоритетном порядке.

12:42 «Времени для дальнейших теоретических дискуссий нет».

12:42 «Времени для дальнейших теоретических дискуссий нет. Нам необходимо заниматься практической работой по выполнению национальных целей развития. Это единственный путь к успеху. Это принципиальная позиция правительства и президента», — заявил Медведев.

12:42 Это принципиальная позиция правительства РФ и президента России.

12:42 Выступает Антон Силуанов, министр финансов. По его словам, перед Россией стоят очень амбициозные задачи.

12:42 «Для реализации задач нужны структурные преобразования и дополнительные ресурсы: бюджетные и частные инвестиции», — заявил Силуанов.

12:43 Есть три ключевых блока вопросов: изменение налоговой политики, дополнительные бюджетные расходы для создания Фонда развития и изменение пенсионной системы.

12:43 «Участвуют и бизнес, и бюджет, и работники в решении этих задач», — подчеркнул он.

12:44 Изменения в пенсионной системе позволят повысить в реальном выражении пенсии, повысить средние пенсии и средний заработок, отметил министр.

12:44 Изменение ставки НДС с 18% до 20% приведёт к допдоходам на 600 млрд рублей в год, начиная с 2019 года. Эти средства вместе с доходами от нефтегазового манёвра позволят финансировать задачи, поставленные президентом, вторит министр.

12:45 Предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС, предусматривается снизить нагрузку на плательщиков НДС снижением числа проверок, убрать налог на движимое имущество и так далее. Всё это войдёт в готовящийся к весенней сессии проект законов.

12:45 Параметры налоговой системы планируется не менять в ближайший шестилетний период.

12:46 Дефицит Пенсионного фонда будет в полном объёме компенсирован за счёт средств федерального бюджета, указал Силуанов.

12:46 Он перечисляет ряд мер, которые должны снизить нагрузку на бизнес, в том числе и в отношении их финансовой отчётности.

12:47 Правительство улучшит условия для администрирования самозанятых, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

12:48 Для Фонда развития средства поступят в результате заимствований в объёме полпроцента ВВП. «Этот объём не будет угрожать доступности кредитных ресурсов для частного сектора, но позволит запустить ключевые проекты», — указал министр.

12:48 Главным критерием финансирования из Фонда развития станет ожидаемый вклад в темп экономического роста от реализации соответствующих проектов.

13:04 Трансляция заседания правительства завершилась.

13:12 По мнению правительственных чиновников, повышение пенсионного возраста приведёт к росту пенсий и большей обеспеченности наиболее пожилых людей. Предполагается, что увеличение трудоспособного периода жизни будет происходить постепенно, при этом в результате реформы льготные пенсии по отдельным профессиям будут сохранены.

13:16 В настоящее время численность пенсионеров в России составляет уже около 46,5 млн человек, или 31,7% от общего числа граждан. Ожидается, что их доля в дальнейшем будет только расти.

13:21 Россия — последняя из числа государств СНГ, которая вслед за фактическим увеличением продолжительности трудоспособного периода повышает и пенсионный возраст. Последней ранее повышение пенсионного возраста совершила Белоруссия: до 2017 года в этой стране возраст выхода на пенсию у мужчин составлял 60 лет, у женщин — 55 лет. С прошлого года пенсионный возраст и мужчин, и женщин каждый год повышают на 0,5 года.

13:32 Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что увеличение продолжительности трудоспособного периода жизни осуществляется параллельно с целым рядом мер, направленных на повышение качества жизни. В правительстве неоднократно указывали намерение повышать качество медицинского обеспечения, внедрять и развивать систему адресной поддержки малоимущих, инструменты развития частных пенсионных накоплений.

13:44 По мнению правительственных чиновников, реформа фактически закрепит уже сложившийся уклад, но дает таким экономически активным людям старшего поколения новые гарантии их прав. В частности, повышение пенсионного возраста создаст гарантии сохранения своих рабочих мест работниками старшего возраста и практической ценности на рынке труда. При этом уже сейчас большая часть тех, кто получил право на пенсию, продолжают работать или заниматься бизнесом, указывают в правительстве.

13:46 Началась пресс-конференция членов правительства РФ.

13:46 Министр финансов Антон Силуанов указывает, что все предпринимаемые меры требуются для повышения пенсий быстрее уровня инфляции, роста реальных зарплат и экономического роста.

13:47 «Повышение налога на добавленную стоимость — инфляционное решение. Тем не менее в текущем году мы будем иметь инфляцию значительно меньше, чем в прогнозе, около 3%», — заявил Силуанов.

13:47 Заявленное российским премьер-министром Дмитрием Медведевым повышение НДС ничего хорошего не принесёт, в этом по-прежнему уверена руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. «Никакие смягчающие меры, например, освобождение от иных налогов или вывод социальных товаров из-под новой повышенной ставки, по моим ощущениям, не компенсируют вред социально-экономической среде от готовящегося решения», — считает депутат. Читайте подробнее: Почему не нужно повышать НДС

13:47 Повышение НДС до 20% внесёт вклад в инфляцию максимум до 1,5%. «В следующем году можем получить инфляцию порядка 4%», — указал Силуанов.

13:50 Вопрос о жёсткости пенсионной реформы: предполагается ли компенсация гражданам за столь сложные решения? «Не могу согласиться, что вариант наиболее жёсткий. Повышаем пенсионный возраст поэтапно. Для мужчин в течение 10 лет, для женщин — в течение 16 лет. Достаточно длинный промежуток времени. Основная компенсация — увеличение реальных пенсий», — заявил Силуанов, добавив, что иначе через десятилетие в России имелись бы пенсии на треть меньше.

13:53 Голикова: «С точки зрения нагрузки на экономику и пенсионную систему: в 1970-м на пенсионера приходилось 3,7 работающих. Сейчас подходим к черте 1,8. То есть объём средств, который зарабатывается пенсионной системой страховыми взносами, сокращается».

13:54 Поначалу существенных плюсов в пополнении пенсионной системы не будет — они раскроются постепенно по мере их накопления в будущем, предупредила Голикова.

13:54 «Мы сохраняем возможность раннего выхода тем гражданам, которые имеют существенный уже заработанный стаж (при прежней системе). Это делается всегда, когда принимаются решения по поэтапному повышению пенсионного возраста», — добавила она.

13:55 30% мужчин не доживают до 60 лет, говорят из зала. Как это согласуется с повышением пенсионного возраста?

13:58 Министр труда Топилин отвечает, что ситуация с точки зрения продолжительности жизни радикально меняется. В 2000 году продолжительность жизни мужчин составляла 59 лет, сейчас — 67.

13:58 «Сейчас люди работают в офисах, всё кардинально поменялось, с точки зрения здоровья. Всё это является основанием для того, чтобы повышать пенсионный возраст», — говорит Топилин.

13:59 По его словам, за переходный период продолжительность жизни мужчин вырастет ещё на 6−7 лет.

14:00 С рынком труда в правительстве проблем не видят, но в упреждение министерствами готовится ряд антидискриминационных решений. «Те рабочие места, которые занимают граждане в предпенсионном возрасте, и те, что занимают молодые — это всё-таки разные рабочие места, разных компетенций. Мы ставим задачу, чтобы те люди, которые имеют большой опыт, передавали навыки и знания для молодых людей. Путём таких действий мы эту проблему сможем дополнительно решить», — заявил Топилин.

14:03 Силуанов: «Мы не отказываемся от построения страховой системы. Мы заинтересованы в том, чтобы пенсионная система аккумулировала в себе больше доходов… Решение по повышению пенсионного возраста — один из шагов по повышению ресурсов Пенсионного фонда».

14:04 Комплексные изменения в пенсионной системе уже назрели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»). Он напомнил, что в России проживает чуть менее 150 млн граждан, из них около 46,5 млн — это пенсионеры. «В 70-е годы на одного пенсионера приходилось почти четыре работающих, а сейчас два. Ситуация требует выработки путей решения», — уверен парламентарий. Подробности в материале: Морозов: Повышение пенсионного возраста давно назрело

14:05 Будут развиваться добровольные системы пенсионного страхования, указал министр финансов. Совместно с ЦБ Минфин подготовил такую концепцию. «Действие нынешней страховой системы будет развиваться, за счёт неё будет увеличиваться обеспечение пенсионными отчислениями», — заявил Силуанов.

14:07 Голикова: «Трансферты в пенсионную систему пока будут оставаться. Они связаны не только с индексацией, но и действующими нормами законодательства (компенсации сниженных тарифов по ряду отраслей и так далее)».

14:07 Изменения в пенсионной системе позволят повысить в реальной выражении пенсии, повысить средние пенсии и средний заработок, заявил министр финансов. Читайте подробнее: Количество пенсионеров составляет треть граждан России — правительство

14:11 «Времени для дальнейших теоретических дискуссий нет», — Медведев. Читайте подробнее: Медведев о выполнении целей нацразвития: Времени для дискуссий нет

14:12 Руководитель Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов полагает, что вместо повышения НДС должен быть заменен другими налогами, например, налогом с продаж. «Налог на добавленную стоимость обременяет российское производство и затрудняет развитие обрабатывающей промышленности в стране. Потому является исключительно вредным, а его повышение — вредно вдвойне и неуместно для нашей экономики», — заявил эксперт. К тому же он сомневается, что повышение НДС позволит легализовать зарплаты.

14:13 Голикова: «В законодательстве существует большое число льготных категорий граждан. Они остаются без изменений».

14:16 Изменения в пенсионной системе приведут к повышению качества жизни не только будущих пенсионеров, но и нынешних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике Александр Сидякин («Единая Россия»). «Я смотрю на пенсионную реформу не с точки зрения повышения пенсионного возраста, а с точки зрения того, что пенсионеры по ее итогам будут получать больше. Повысится качество жизни пенсионеров. Те, кто уже на пенсии, также будут от реформы выигрывать, они в результате будут получать больше денег в месяц при сохранении тех же темпов инфляции», — сказал Сидякин. Читайте также: Сидякин: Изменения повысят качество жизни пенсионеров

14:17 Независимый экономист Александр Одинцов полагает, что заявленное Дмитрием Медведевым повышение НДС связано с тем, что этот налог хорошо администрируется, и потому от него сложнее уйти. По его мнению, то, что власть снижают начисления на зарплаты, хорошо, но правильнее было бы изменить шкалу налогообложения, чтобы люди с большими доходами платили больше.

14:19 Силуанов: «Рассматривались различные варианты налогового манёвра, рассматривались варианты и с НДФЛ… но вопрос балансировки государственных небюджетных фондов, наполнения бюджетов страховых фондов потребовал значительных изменений во всю систему действия социальных фондов. Поэтому это предложение, несмотря на то, что рассматривалось, не было поддержано в качестве базового, и было решено повысить ставку НДС за исключением НДС по льготным группам».

14:21 Подходы при формировании федерального бюджета будут скорректированы из-за Фонда развития. Планируется сохранить дефицит бюджета до 0,5% ВВП, что составит около 3,5 трлн рублей. «Дефицит бюджета направляется на создание новых активов, на капитальные вложения, а не текущее проедание. Именно такой подход будет реализован при формировании Фонда развития», — заявил Силуанов.

14:22 Сейчас ожидается профицит бюджета — 0,5% ВВП, может быть и выше. «Профицит может сохраниться и в следующем году, если цены на нефть и газ будут примерно такими же, как и сейчас».

14:23 Пресс-конференция членов правительства завершена.

14:33 Повышение пенсионного возраста необходимо сегодня для того, чтобы реализовать указ президента PФ Владимира Путина по улучшению условий жизни граждан PФ в старости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «С нашей точки зрения, пенсионная реформа, безусловно, назрела. Это связано с тем, что президент поставил очень серьезную задачу — повышение благосостояния пенсионеров, индексация пенсий выше уровня инфляции. Это заявлено в майском указе», — отмечает Исаев. Об этом: Исаев: Повышение пенсионного возраста обеспечит достойную старость

14:46 Группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Справедливой России», КПРФ, «Яблока» и Партии роста обратилась к председателю Государственной думы Вячеславу Володину и депутатам всех фракций Госдумы с призывом не голосовать за проект закона о повышении пенсионного возраста. Об этом: Петербургские депутаты просят заблокировать повышение пенсионного возраста

15:46 Предложение повысить пенсионный возраст возникло не от хорошей жизни, а в том числе из-за сложной демографической ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил заместитель комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия»). «Не бывает только черное или белое, есть вещи, которые являются своевременными, актуальными, не от доброй жизни правительство подобного рода инициативу поднимает, демографическая ситуация серьезная», — отметил Говорин. Читайте также: Говорин: Повышение пенсионного возраста обусловлено демографией

16:12 По расчётам правительства, дополнительные поступления от пенсионных отчислений работающих граждан после повышения пенсионного возраста позволят обеспечить ежегодный рост пенсий не на 400−500 рублей, как сейчас, а на 1000 рублей в год.

16:18 Ранее министр финансов Антон Силуанов также отметил, что будет скорректирован и стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих, хотя в поправках по повышению пенсионного возраста никаких изменений для военных и сотрудников силовых структур не вносится. Согласно действующему законодательству, военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, нацгвардии и ФСИН могут выйти на пенсию при стаже не менее 20 лет.

17:06 Предлагаемая пенсионная реформа сможет обеспечить повышение качества жизни граждан на пенсии, а также существенное увеличение их доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявила член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ольга Баталина («Единая Россия»). «Главным итогом пенсионной реформы должно стать поэтапное повышение пенсий до 40% утраченного заработка», — заявила Баталина. Читайте также: Баталина: Рост пенсионного возраста увеличит размер пенсий