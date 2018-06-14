Москва, 14 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Жители России назвали основные положительные качества нации. Главным достоинством русских 45% опрошенных назвали гостеприимство. Также среди положительных качеств нации 41% граждан выделили трудолюбие, 33% — душевность. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Илья Машков. Снедь московская. Хлебы. 1924

Кроме того, характерными национальными чертами русских людей являются щедрость (26%) и общительность (25%). Причём о щедрости чаще говорят люди в возрасте 45−59 лет (30%). Силу русских людей отметили 23% опрошенных, о слабости нации сакзали лишь 2% граждан.

Опрос проведен 23−24 мая 2018 года. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, жители России считают главными отрицательными качествами нации — пьянство, лень и отсутствие дисциплины.

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