Ярославль, 14 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. На суд жителей Ярославля представлен один из возможных вариантов въездного знака в областной центр со стороны Тутаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИРСИ Фор-эксиз въездного знака

Напомним, в конце зимы организаторы конкурса проектов въездного знака в Ярославль приняли решение поставить два въездных знака, которые заняли первое и второе место. Лидером стал проект Егора Збаранского, который набрал 1926 голосов. Стела сейчас находится в процессе установки на въезде в Ярославль со стороны Москвы. Второе место с результатом 1803 голоса занял Иван Леонтьев. Мэрии города Ярославля было предложено разместить его проект «Золотое кольцо» на въезде со стороны города Тутаев.

Между тем на сайте Института развития стратегических инициатив опубликован фор-эскиз въездного знака. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ИРСИ, это один из возможных вариантов, другие будут публиковаться по мере готовности.