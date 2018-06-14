Париж, 14 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Европейская реформа об убежище признана Францией неконституционной, передает RFI.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome. Мигранты

В то время как Европа пребывает в миграционном кризисе, европейская реформа права на убежище подорвана. В процессе разработки она предусматривала возможность возвращения лиц, ищущих убежище, без рассмотрения их дела в странах, которые считаются безопасными, например, в Турции. Однако это положение, похоже, уже скомпрометировано. Высший административный суд Франции считает эту реформу неконституционной.

Право убежища является частью конституционной идентичности Франции. Затрагивать это положение — значит подвергнуть его сомнению. Это заключение Франции, вывод, который может иметь серьезные последствия.

На карту поставлено понятие безопасной третьей страны, которое находится в центре рассмотрения этой реформы. Идея этого проекта заключается в том, чтобы позволить странам Европейского союза отказать просителям убежища, даже не изучая их дело, и отправить в страну, считающуюся безопасной.

Следуя этой логике, было достигнуто соглашение между ЕС и Турцией в 2016 году. В обмен на деньги Турция берет на себя переселенцев, которые прибыли в Европу. Поэтому задача нового текста заключается в том, чтобы распространить эту практику на такие страны, как Марокко, Тунис и даже Ливия.

Чтобы выйти из этого тупика, есть только два возможных варианта: изменение миграционной политики ЕС или изменение Конституции Франции.