* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 14 июня, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Правоохранительные службы США задержали гражданку Израиля, которая занималась подготовкой боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 июня Al Arabia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Жительница американского штата Висконсин также обвиняется в финансировании террористической организации. Кроме того, ее подозревают в выборе целей для совершения терактов на территории США.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начало свою активную деятельность на территории Сирии и Ирака в 2014 году. Вашингтон, после занятие президентской должности Дональдом Трампом, начал активную борьбу с террористами. При прежней администрации, ряд аналитиков обвинял США в поддержке боевиков.