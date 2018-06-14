Киев, 14 июня, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Правительство Украины продлило действие текущих тарифов на газ до 1 августа 2018 года, заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик, сообщает 14 июня «112 Украина».

Torange.biz Тарифы на газ

По его словам, отсрочка необходима правительству для того, чтобы завершить переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о конечной формуле расчета цены на газ. Насалик считает, что текущая формула «не является адекватной». Переговоры с МВФ состоятся в июле — августе.

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Напомним, МВФ поставил перед Киевом два условия получения транша: создание антикоррупционного суда и повышение цен на газ для населения. Первое условие Украина выполнила, а вот второе выполнять пока не торопится, так как это может привести к массовым волнениям в народе.