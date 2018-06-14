Москва, 14 июня, 2018, 09:57 — ИА Регнум. На чемпионате мира по футболу 2018 года, который начинается сегодня, есть не менее 10 фаворитов, у которых есть все шансы стать чемпионами мира. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом журналистам заявил зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

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«Ничего подобного я за последние чемпионаты мира не встречал, чтобы такое количество сильных команд сегодня участвовало в чемпионате мира», — заявил Газзаев.

По его словам, обычно в таких чемпионатах есть примерно три или четыре команды, которые становятся фаворитами.

«Но сегодня могу сказать, что 10 команд реально претендуют на медали чемпионов мира. Это три южноамериканские команды — Аргентина, Бразилия и Уругвай, три европейские команды — Испания, Германия и Франция. Есть ещё Португалия, чемпион Европы, есть ещё Бельгия, очень хорошая команда, есть Хорватия и Англия», — подчеркнул Газзаев.

Между тем он отметил, что надеется на то, что национальная сборная РФ также проявит себя достойно.

«Я считаю, что отличным результатом будет, если наша сборная добьётся полуфинала или четвертьфинала. Это будет великолепный результат. Но для начала нужно выйти из группы», — отметил Газзаев.