Красноярск, 14 июня, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Подразделения войск противовоздушной обороны Центрального военного округа в Красноярском крае, в составе которых находятся зенитные ракетные комплексы С-300, намерены отразить массированный ракетный авиационный удар в рамках учений, сообщила 14 июня пресс-служба округа.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

Боевые стрельбы военные проведут на полигоне Телемба (Бурятия) на расстоянии около 2 тыс. километров от постоянного места дислокации. Для этого военнослужащие были подняты по тревоге и спешным порядком выдвинулись в назначенный район.

Отмечается, что защита объектов от массированного удара пройдет на фоне сложной помеховой обстановки, а для атаки будут использованы ракеты ракеты-мишени «Армавир», «Бекас» и «Пищаль».