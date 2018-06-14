Москва, 14 июня, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Жители России назвали главные отрицательные качества нации. Так, главный недостаток русских людей — пьянство. Об этом завили 16% опрошенных. Причём чаще так считают молодые люди в возрасте 18−24 лет (25%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Маковский. Пьянство. 1906 (фрагмент)

Также 13% опрошенных отнесли к недостаткам русских людей лень. Отсутствие дисциплины назвали 6%. Грубость и хитрость жителей России отметили по 5% респондентов.

Опрос проведен 23−24 мая 2018 года. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Актуальные проблемы, беспокоящие жителей России: опрос

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, основные проблемы, которые волнуют жителей России, связаны с социальной сферой (здравоохранение, образование, социальная политика) и состоянием экономики страны. Так, первым в Топ-3 наиболее актуальных проблем стоит здравоохранение (28%). На втором месте — образование (23%), на третьем — состояния экономики (21%).

Читайте также: Жители России назвали три самые актуальные в стране проблемы