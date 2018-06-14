Ульяновск, 14 июня, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют принять около 50 тыс. туристов в рамках проведения чемпионата мира по футболу. В результате может быть получено более 500 млн рублей. Об этом заявила руководитель агентства по туризму Ульяновской области Юлия Скоромолова в интервью «Ульяновской правде».

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики

По данным властей, в Ульяновске болельщики забронировали более 80% номеров гостиниц. Всего, по предварительным данным, ожидается около 50 тыс. туристов, в том числе десятую часть составят иностранцы.

По словам руководителя агентства по туризму, во время мундиаля в регионе ждут «группы болельщиков-туристов» из Ирана, Австралии, Колумбии. Гостиничные номера также массово бронировали туристы из Австрии, Туниса, США, Канады, Англии, Мексики, Испании, Бельгии, Таиланда, Бразилии, Перу, Швейцарии, Японии и других стран.

Что касается российских болельщиков, то в регионе ждут группы из Перми, Москвы, «есть предварительные брони и от жителей других городов».

«В результате пребывания болельщиков в течение одного месяца на территории Ульяновской области объем оказанных платных туристских услуг на развлечения, питание, приобретение сувенирной продукции составит свыше 500 миллионов рублей», — цитирует издание Скоромолову.