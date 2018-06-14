Барнаул, 14 июня, 2018, 09:51 — ИА Регнум. В ситуации, аналогичной той, что была озвучена учителями школы Старая Суртайка в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, оказалась и другая сельская школа, расположенная в Новокалманке Усть-Калманского района. В обоих случаях речь идёт о развивающихся населённых пунктах, с приростом жителей. Только в первом случае обещания не закрывать учебное заведение помог добиться Владимир Путин, а во втором шансы отстоять школу минимальны.

Светлана Шаповалова] ИА REGNUM Бывший школьный класс в здании Лаврентьевской средней школы

«Градус противостояния взвинчен до такой степени, что люди готовы выйти на акцию протеста и даже перекрыть трассу», — пишет ИД «Алтапресс».

Схема, по которой в регионах, в том числе и в Алтайском крае, гибнут школы и умирают сёла, достаточно «долгоиграющая». Вначале учебные заведения с числом учащихся в несколько десятков человек ликвидируют путём присоединения к более крупным, понижая статус школ до уровня, где обучают только до девятого класса, а затем — до получения начального образования. Вскоре учеников не остаётся вовсе, и школу закрывают.

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По данным ИД «Алтапресс», в течение нескольких лет по такой же схеме в Усть-Калманском районе Алтайского края закрыли школы в поселках Восточный, Западный, Дружба, а также в соседних деревнях Ельцовка и Новотроенка. В последней сейчас осталось всего семь дворов, хотя было не менее 200.

«Наша школа несколько лет назад стала филиалом Чарышской, расположенной в 16 км от нас. В этом году у нас школу снова понижают в статусе, оставляют только начальные классы. Родители были против, но отстоять школу не удалось: учеников слишком мало, около 20. Теперь молодые семьи собрались уезжать из села: всем хочется, чтобы ребенок учился рядом», — подтвердил глава Пономаревского сельсовета Анатолий Горохов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё ранее этот приём помог убить село Лаврентьевка в Топчихинском районе, село Шатобал (Солтонский район), которое является местом компактного проживания кумендинцев — представителей древней исчезающей народности.

Два года назад прекратила своде существование школа села Батурово в Ребрихинском районе. Также за 12 километров за знаниями вынуждены ездить учащиеся нескольких сёл в Троицком районе Алтайского края. Так почему врио губернатора Виктор Томенко и заместитель регионального правительства Надежда Капура публично в один голос утверждают, что школы не закрываются? Даже самые приблизительные подсчёты показывают, что за последнее десятилетие в регионе закрылось не менее 400 школ.

«В Алтайском крае более 60 процентов школ являются малокомплектными, и речь об их закрытии не идет. Наша задача — обеспечить стабильное функционирование таких организаций, дальнейшее развитие и повышение качества образования в них. На протяжении последних лет мы ведем системную работу по их ремонту и оснащению необходимым оборудованием. В старосуртайской школе также будет обеспечен образовательный процесс в соответствии с современными требованиями», — заявила недавно Надежда Капура.

Особенность системы образования в Алтайском крае состоит в том, что значительная часть населения региона — более 1 миллиона человек — проживает в сельской местности. Именно этим обусловлено большое количество малокомплектных сельских школ. Но Владимир Путин в ходе «прямой линии» сказал то, что не может не обнадёживать:

«Мы должны обеспечить, чтобы у нас люди не покидали особенно таких регионов, как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, чтобы и село было живым, имело бы перспективы развития».

Как скоро этот посыл дойдет до местных чиновников?