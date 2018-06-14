Москва, 14 июня, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова стартовали съёмки фильма «Стрельцов», посвященного прославленному советскому спортсмену, об этом 13 июня сообщила журналистам пресс-служба студии «РОК».

Runner1616 Съемки фильма

Снимает картину режиссёр Илья Учитель, в качестве продюсера выступил его отец — Алексей Учитель. Представители киностудии передали корреспондентам ТАСС слова исполнителя главной роли — актёра Александр Петрова. Петров заявил, что ранее он хотел сняться в фильме про футбол, но даже не мечтал, что ему удастся сыграть самого Эдуарда Стрельцова.

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Напомним, в будущей картине также снялись такие российские актёры, как Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина и Ефим Петрунин. Выход картины на большие экраны состоится в конце 2019 года.