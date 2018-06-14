Канберра, 14 июня, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и Еврейская община страны осудили появление нацистской свастики на одном из бронеавтомобилей Вооруженных сил Австралии, сообщает телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацисты в Сирии

Телеканал опубликовал фотографии и короткий ролик, на которых видно, что нацистский флаг развевается над бронеавтомобилем. Инцидент произошел еще в 2007 году в Афганистане, где австралийские войска находятся в рамках миссии НАТО.

В министерстве обороны Австралии уже установили имя военнослужащего, который взял с собой в Афганистан флаг со свастикой. Его имя не сообщается.

Один из чиновников минобороны заявил телеканалу, что это просто «затянувшаяся шутка», но никак не неонацизм. Тем не менее он отметил, что демонстрация флага продолжалась «долгое время».

Премьер-министр назвал произошедшее «совершенно недопустимым» и уточнил, что военнослужащие были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее Fairfax Media опубликовало расследование, основанное на секретном докладе минобороны Австралии. В нем речь шла о том, что австралийский спецназ мог применять насилие на операциях, а в целом у солдат большие проблемы с наркотиками, алкоголем и общим культурным уровнем.

В частности, речь идет о полной необразованности и «пренебрежении к человеческому достоинству». Глава ВВС Австралии Марк Бинскин после выхода расследования признал проблемы и заявил, что они возникли не сами по себе, а в целом «в австралийском обществе».

Секретный отчет был заказан в 2016 году генерал-майором Джеффом Сенгельманом социологу Саманте Кромпвоец. Она опросила солдат спецназа и других военнослужащих сил обороны и людей из других правительственных учреждений, которые взаимодействуют со спецназом.

Далее под эгидой генерального инспектора австралийских сил обороны началось расследование с участием Верховного суда. Его результаты пока не сообщаются, но, по данным телеканала АВС, речь в нем идет в том числе и об убийствах мирных жителей в Афганистане.