Санкт-Петербург, 14 июня, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Сборная Англии обязательно отведает чаю из самовара, подаренного в России в знак гостеприимства, пообещал 14 июня журналистам вратарь сборной Англии Джек Батленд.

Аристарх Лентулов. Натюрморт. Самовар (фрагмент). 1913

«Перед тренировкой нам подарили самовар и каравай. Самовар мы обязательно используем по назначению — выпьем чая всей командой», — сказал футболист.

Он добавил, что команда рада оказаться в России и с нетерпением ждет первой игры в рамках ЧМ-2018.

Напомним, английская сборная прибыла в Санкт-Петербург накануне вечером и расположилась на тренировочной базе «Спартак» в Зеленогорске. Во время первой игры англичане выступят 18 июня против сборной Туниса в Волгограде.