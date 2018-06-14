Москва, 14 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») уверен, что «сегодняшний день войдет в историю мирового спорта», передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна .Чемпионат мира по футболу.Москва.2018

«Лишь 17 государств имели честь проводить такой крупный планетарный турнир, что говорит о мощи нашего государства», — отметил Газзаев.

Больше 3 млрд человек будут смотреть матчи чемпионата мира, говорит он.

Парламентарий отметил высочайший уровень подготовки страны к чемпионату, несмотря на давление, которое оказывалось со стороны Запада, футболисты и болельщики «восхищены уровнем сервиса и отношением».

«Они увидят, что наша страна гостеприимная, дружелюбная», — подчеркнул Газзаев.