Вашингтон, 14 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В министерстве обороны США полагают, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» может привести к определённым «техническим рискам» в военном взаимодействии между Анкарой и Вашингтоном. Об этом сообщает 14 июня портал Defense News.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По словам заместителя помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Томаса Гоффуса, американская сторона предпочла бы такой вариант развития событий, когда турецкие власти откажутся от приобретения российских систем вооружений, однако США признают суверенное право государства на оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Москвы и Анкары о приобретении систем С-400 начались ещё в 2016 году. Контракт о поставке был подписан во второй половине 2017 года, тогда же турецкая сторона сообщила, что аванс по договору поставки данного вооружения уже был внесён.

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