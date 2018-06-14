Киев, 14 июня, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Если США не помогут Украине уладить отношения с Венгрией, то Будапешт продолжит блокировать заседания между Киевом и НАТО, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает 13 июня «Страна.ua».

Цитата из х/ф «Земляничные поляны». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Примирение спорщиков

По ее словам, Венгрия настроена достаточно твердо и будет блокировать все устремления Украины в НАТО. Без медиаторства США Киев не сможет изменить мнение Венгрии и договориться с ней, констатировала Зеркаль. Она добавила, что 22 июня пройдет встреча министров иностранных дел и министров образования Украины и Венгрии и венгерской общины.

Читайте также: Неизвестный самолет с Украины нарушил воздушное пространство Венгрии

Напомним, Венгрия считает, что Киев нарушает права национальных меньшинств, в связи с чем Будапешт блокирует встречи между Украиной и НАТО, чтобы повлиять на украинские власти.