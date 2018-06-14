Киев, 14 июня, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Газовому рынку Европы грозят «необратимые последствия» из-за реализация проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице украинской компании «Нафтогаз» в соцсети Facebook.

Gazprom.ru Северный Поток-2

В «Нафтогазе» уверены, что проект «Северный поток — 2», который якобы «противоречит» европейскому законодательству, постепенно «убьет» конкуренцию на газовом рынке Европы «под действием газового шантажа «Газпрома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины всеми силами пытаются противостоять реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря от российского берега до германского, минуя территорию Украины.

В Киеве опасаются, что с помощью «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» Россия может вообще отказаться от поставок голубого топлива в ЕС через Украину.

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