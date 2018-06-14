Ярославль, 14 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. В 2019 году в Ярославской области могут быть увеличены ставки транспортного налога. Проект закона, пока не внесенного в региональную думу, опубликован на сайте правительства Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославль

В нем предлагается изменить ряд ставок транспортного налога. В случае с автомобилями речь идет о транспортных средствах с мощностью двигателя от 200 лошадиных сил. Так для автомобилей мощностью от 200 до 250 л.с. предлагается поднять ставку с 68 до 71 рубля за лошадиную силу, для автомобилей мощностью от 250 л.с. — с 145 до 150 рублей.

Такой принцип применен авторами проекта и к водным транспортным средствам. Только там рост более значителен. Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя более 100 л.с. в случае принятия закона будут платить не 120 рублей с силы, как сейчас, а 150. Для владельцев яхт и других парусно-моторных судов свыше 100 л.с. ставка увеличится с 200 до 300 рублей.

Предлагается поднять налоговую ставку для владельцев всех без исключения гидроциклов. Ставка за гидроциклы до 100 л.с. вырастет с 125 рублей до 150, а с мощностью выше 100 л.с. — от 250 до 300.

В проекте документа указано, что его будет вносить в Ярославскую областную думу губернатор Дмитрий Миронов. Вероятно, это делается в целях повышения налоговых поступлений в региональный бюджет.

Опубликованный проект закона не касается подавляющего числа автомобилистов, так как большинство легковых автомобилей имеет мощность менее 200 лошадиных сил. Однако не исключено, что после внесения закона в региональный бюджет могут появится поправки в закон, изменяющие ставки и для менее мощных автомобилей, или, наоборот, снижающие налог на мощные внедорожники и спорткары.

Также проект закона предлагает ввести еще одну льготную категорию плательщиков транспортного налога — она может быть предоставлена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида. Сейчас льготу по транспортному налогу (полностью или частично) могут получить все пенсионеры, ветераны Чернобыля, многодетные семьи, герои, ветераны и инвалиды.

Транспортный налог в регионах устанавливают региональные заксобрания, они имеют право установить и нулевые ставки, так как фактически этот налог был заменен федеральными акцизами на розничную продажу автомобильного топлива. Депутаты Ярославской облдумы не раз предлагали отменить транспортный налог в регионе, но каждый раз наталкивались на сопротивление исполнительной власти — собираемость налога хорошая, и отказываться от него областное правительство не считало целесообразным.