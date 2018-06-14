Кёльн, Германия, 14 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Вещество, обнаруженное при обыске в квартире предполагаемого террориста в Кёльне (ФРГ), оказалось рицином — чрезвычайно ядовитым токсином растительного происхождения, передает немецкий телеканал N-TV 14 июня.

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Намерения задержанного 29-летнего мужчины до сих пор не ясны следователям. Телеканал сообщает о подозрениях в нарушении закона о контроле над военным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, выходец из Туниса и его супруга были задержаны 12 июня по подозрению в террористической деятельности.