Санкт-Петербург, 14 июня, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Реконструкция исторической сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге откладывается на неопределенный срок. Причиной является отсутствие в настоящее время достойного проекта, который бы обеспечивал сохранение театральной атмосферы и уникальной акустики Мариинки.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

Об этом рассказал журналистам в Москве художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, принявший участие в гала-концерте на Красной площади в честь начала ЧМ-2018. Он объяснил, почему не намерен спешить с началом работ по обновлению театра.

«Я не начинаю реконструкцию исторического Мариинского театра, пока я не увижу стопроцентно защищенный проект, чтобы никто не смел трогать тот театр, который любили Чайковский, Мусоргский, Петипа, Шаляпин и другие», — сказал Гергиев, слова которого приводит агентство ТАСС.

В качестве негативного опыта перестройки театральных зданий Гергиев упомянул реконструкции в Большом театре, в Большом зале консерватории в Москве, в Большом зале филармонии в Петербурге, а также привел зарубежный пример.

«У меня есть опыт выступления в историческом зале Ла Скала и в уже обновленном. У меня огромное количество ощущений, которые я не хочу сейчас перечислять», — сказал Гергиев.

Он отметил, что пока находится во главе Мариинского театра, не допустит его необдуманной реконструкции, которая может угрожать культурному наследию Петербурга.

Мариинский театр основан в 1783 году. Здание исторической сцены театра было создано в 1847—1848 гг. Последняя генеральная реконструкция прошла в 1968—1970 годах.