Штат Джамму и Кашмир, Индия, 14 июня, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы Индии убили двух подростков на территории Кашмира, сообщает 14 июня Geo TV.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Северная Индия

Инцидент произошел во время продолжающейся последние шесть дней военной операции. Ранее здесь же был убит индийский военнослужащий. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, территория Кашмира является предметом спора между Индией и Пакистаном. Ввиду того, что в индийской части региона проживают преимущественно мусульмане, здесь сильны сепаратистские настроения, зачастую проявляющиеся в противостоянии военным.