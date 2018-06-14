Ростов-на-Дону, 14 июня, 2018, 08:46 — ИА Регнум. К полузащитнику футбольного клуба «Ростов» Хорену Байрамяну присматривается казанский «Рубин». Состав команды Курбана Бердыева ростовчанин может пополнить на правах аренды. О решении жёлто-синих пока не сообщается.

Светлана Бекетова Хорен Байрамян

Как отмечает портал Sport24, в непростом для донского клуба сезоне 2017/18 полузащитник отыграл за «Ростов» 17 матчей в чемпионате России, на его счету один гол и одна красная карточка. В сезоне 2016/17 он выходил на поле в 21 матче.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хорен Байрамян — воспитанник ростовского училища олимпийского резерва. Спортивную форму он набирал в волгоградском «Роторе» и астраханском «Волгаре». В «Ростов» полузащитник вернулся летом 2015 года. Футболист попал в Сербию, где проводил сборы вместе с жёлто-синими Курбан Бердыев. Туркменский специалист принял решение подписать контракт с полузащитником.

Напомним, что состав футбольного клуба «Ростов» пополнил полузащитник из Швеции Антон Салетрос. 22-летний футболист подписал четырёхлетний контракт с донской командой. До этого спортсмен выступал за шведский АИК и венгерский «Уйпешт».

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