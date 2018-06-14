Барнаул, 14 июня, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Алтайский край, серьезно пострадавший в первую волну паводка, не минует и вторая. По данным мэрии Барнаула, грунтовые и паводковые воды вплотную подступили к 28 приусадебным участкам, подтопив проезд Кольцова и улицу Судовая в посёлке Затон. Объездной путь на остров Шубинский пришлось перекрыть, теперь попасть туда можно только через понтонный мост.

Barnaul.org Барнаул готовится встретить вторую волну паводка

По словам начальника территориального управления микрорайона Затон Вадима Чутчева, на улице Матросской, где вода вышла на проезжую часть, установлены сигнальные вешки для обозначения пути проезда транспорта.

Тем временем сотрудники территориального управления микрорайона и ГУ МЧС России по Алтайскому краю совершают подворовой обход для информирования населения о текущей паводковой ситуации. Информация о возможном бедствии размещена на четырех стендах микрорайона и передается по громкоговорящей связи.

К утру 14 июня уровень воды в Оби составил 538 см над нулем водомерного поста. До критической отметки подтопления Затона осталось всего два сантиметра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские спасатели предупреждали о том, что в ближайшие дни критических отметок может достигнуть вода в реке Обь. Также под начинающуюся вторую волну паводка могут попасть жители села Сростки. Им рекомендовано предпринять меры по сохранению здоровья и имущества, поскольку уже при отметке 510 сантиметров возможно подтопление прибрежных территорий.