Красноярск, 14 июня, 2018, 08:41 — ИА Регнум. В Красноярском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-2. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, сообщение об инциденте поступило дежурному в 09:55 по местному времени (5:55 мск) 14 июня.

Varga Attila Приборная доска вертолёта Ми-2

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Сразу же к месту ЧП в Таймырский муниципальный район из аэропорта «Алыкель» был направлен борт Ми-8 Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

Уточняется, что на борту аварийного вертолёта были два пилота и пять пассажиров. Никто из них не пострадал. По какой причине была совершена аварийная посадка, не сообщается. Также известно, что винтокрылая машина принадлежит местной авиакомпании «АэроГео».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года жёсткую посадку в Красноярском крае на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля (Таймырский муниципальный район) совершил вертолёт Ми-8. По предварительной информации, в момент приземления из-за бокового порыва ветра воздушное судно накренилось и завалилось на бок. В результате ЧП пострадал один человек. В СКР начали проверку.