Зеленодольск, Татарстан, 14 июня, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Из бюджета Зеленодольского района Татарии потратят почти 2 млн рублей на озеленение территории рядом с одним из фонтанов Зеленодольска, в то время как в ноябре 2017 года в 23 сельских поселениях муниципалитета прошли референдумы по самообложению, где жителей попросили поучаствовать в софинансировании насущных нужд, скинувшись по 100−500 рублей. Тендер на озеленение фонтана «Дружба народов» на улице Ленина пройдёт 25 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Аукцион на озеленение территории фонтана объявлен исполкомом района. Начальная цена — 1 823 852,49 рубля, работы должны быть выполнены до 31 августа 2018 года.

В задачи победителя входит посадка кустарников и деревьев, посадка газона, а также многолетних растений, в числе которых — 1 тыс. саженцев лаванды, саженцы можжевельника, гортензии, сосны, барбариса, а также исполнитель должен при оформлении территории уложить декоративный камень.

Между тем в ноябре 2017 года в единый день выборов в 23 поселениях Зеленодольского района прошли референдумы по самообложению, где сельчанам предложено было поучаствовать в финансировании нужд территорий, на которые не хватает средств в бюджете. Например, в Раифском сельском поселении Зеленодольского района всем жителям, включая пенсионеров, ветеранов, одиноких родителей и других не самых богатых зеленодольцев, предложили скинуться по 250 рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог, сетей водоснабжения и водоотведения, содержание и ремонт уличного освещения, а также объектов внешнего благоустройства территории, в том числе на покупку расходных, строительных материалов и малых архитектурных форм.

Данное поселение известно ещё и тем, что именно в нём жители стали получать уведомления с угрозами о привлечении к административной ответственности за не сданные добровольные взносы по самообложению прошлых лет. А на семерых жителей и вовсе составили протокол по ч.1 ст.2.6 КоАП РТ («Неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления») за «неуплату самообложения за 2015 год». При этом до этого юристы говорили, что данная норма неприменима в случаях с самообложением. Жители обжалуют вынесенные в их адрес административные предупреждения по данной статье, так как не считают себя нарушителями. Известно, что из всех поселений района именно в Раифском больше всего должников по самообложению — жители неохотно участвуют в софинансировании нужд бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии схему самообложения применяют уже не первый год, и республика на сегодня является лидером в этой сфере среди регионов России. Но все четыре года власти жалуются на низкую собираемость взносов. Весной 2016 года, для того чтобы «простимулировать» неплательщиков, республиканские власти инициировали поправки, которые предполагали штрафы за невнесение средств, но инициатива населением была принята негативно, и её принятие отложили на неопределённый срок.

Напомним, самообложение, популярное у районных властей в связи с тем, что на каждый собранный с жителей рубль республиканский бюджет добавляет четыре рубля, осенью 2017 года не обошлось без скандалов. В некоторых сельских и городских поселениях забыли про льготы и самообложили не только экономически активное, а иначе говоря, трудоспособное население, но и пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны.

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