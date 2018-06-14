Москва, 14 июня, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в преддверии окончания учебного года и начала летних каникул организовала «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детского питания в образовательных учреждениях, сообщает 14 июня пресс-служба ведомства.

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Так, с 18 по 25 мая в Роспотребнадзор поступило порядка 14 тыс. обращений, 56% из них касались вопросов организации питания в общеобразовательных учреждениях, 44% — в дошкольных организациях.

Обратившиеся на телефон «горячей линии» родители предлагали в том числе ввести в питание кисломолочные продукты в мелкоштучной упаковке, а также обеспечить детей свежими фруктами и овощами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор рассказал о вопросах, которые чаще всего волнуют болельщиков чемпионата мира по футболу в России.

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