Берлин, 14 июня, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с министром внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером прошла 14 июня в Берлине, сообщает DPA

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Большое число федеральных земель Германии настаивает на том, чтобы перестать впускать беженцев в страну. Федеральные земли предлагают разворачивать беженцев на границе и отправлять их в соседние страны Европы. Таких же взглядов придерживается министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдеру. Ангела Меркель с такой позицией категорически не согласна.

Встреча продолжается уже второй день, пока никакого конструктивного решения найдено не было. Таким образом, правящие партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС) находятся в неразрешимом конфликте.

Ангелу Меркель поддерживает ХДС, а ХСС поддерживают более жесткую линию Зеехофера. Конфликт напрямую затрагивает стабильность коалиции, уже раздаются голоса из ХСС, что никаких уступок в этом вопросе быть не может: «лучше пускай расколется правительство, чем они уступят в споре».