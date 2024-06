Британского певца Робби Уильямс а попросили не исполнять песню «Party Like A Russian» на церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

В Москве на сцене «Лужников» перед началом матча открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии выступил Робби Уильямс . Ранее вокруг выступления певца разразился локальный скандал, поводом для которого стал выбор композиции для открытия чемпионата. Уильямса попросили отказаться от хита Party Like A Russian, что он и сделал, исполнив другие популярные песни.

17:53 14.06.2018

Робби Уильямс на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России исполнил композицию Let me entertain you, после чего перешел к хиту Feel, а затем вместе с солисткой Венской оперы Аидой Гарифуллиной исполнил песню Angels. Певец завершил выступление композицией Rock DJ.

В церемонии открытия участвовали 800 артистов, оперная солистка появилась из «Жар-птицы», а в процессе выступления Робби Уильямса на поле появился легендарный бразильский форвард Роналдо, который вместе с волком-талисманом Забивакой выполнил символический пас мячом, побывавшим на Международной космической станции весной 2018 года.