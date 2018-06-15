С 14 июня по 15 июля 2018 года в России состоится чемпионат мира по футболу. Матчи мундиаля пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске и Екатеринбурге. Сегодня, 14 июня, на московском стадионе «Лужники» в матче открытия чемпионата встретятся сборные России и Саудовской Аравии. В церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA примет участие президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу 2018

13:01 14.06.2018 Главный вопрос: кто сменит Германию на мировом футбольном олимпе и сменит ли? Или сборная Германии сумеет завоевать свой пятый чемпионский титул и стать первой за 56 лет командой (после Бразилии в 1962 году), которой удалось выиграть два первенства планеты подряд?

13:02 14.06.2018 По данным ФОМ, смотреть все игры чемпионата мира по футболу намерены 27% жителей России. 13% будут смотреть только игры с участием сборной России. 54% опрошенных не интересуют матчи турнира. 65% опрошенных будут болеть за сборную России, 18% — за Германию, 16% — за Бразилию, 13% — за Испанию, 8% — за Францию. Одержит победу на турнире, скорее всего, Германия (20%) или Бразилия (15%). Читайте также: Для 68% граждан важно, как выступит на ЧМ-2018 сборная России

13:07 14.06.2018 Ровно через 1432 дня после того, как в финале ЧМ-2014 гол Марио Гетце в дополнительное время принес Германии четвертый титул чемпиона мира, Россия и Саудовская Аравия выйдут на поле, чтобы открыть новую страницу в истории чемпионата мира FIFA. Исходя из последних результатов товарищеских матчей, обе команды сейчас находятся не в лучшей форме, отмечается на официальном сайте ЧМ-2018. После победы над Республикой Корея в октябре Россия не выиграла ни одного из следующих семи товарищеских матчей, а Саудовская Аравия проиграла три товарищеские встречи подряд. Впрочем, соперники и у России, и у Саудовской Аравии были более чем серьезные — Италия, Перу и действующий чемпион мира Германия у саудитов, Бразилия, Аргентина, Франция, Испания — у России. Обе сборные надеются добыть победу в «Лужниках», ведь в последний раз Россия побеждала лишь на ЧМ-2002, а Саудовская Аравия — еще раньше, на ЧМ-1994 в США.

13:09 14.06.2018 Татарии подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года обошлись свыше 4,4 млрд рублей. Первый матч Казань примет 16 июня, всего здесь пройдут шесть матчей. 16 июня на стадионе «Казань-Арена» встретятся команды Франции и Австралии, а 14 июня 2018 года в день официального открытия ЧМ-2018 сборная Японии, выбравшая местом своего базирования и тренировок Казань, проведёт открытую тренировку на стадионе «Рубин». Подробнее: Чак-чак на 3 тонны, мяч «с видом из космоса» и футболисты на фасадах Казани

13:11 14.06.2018 Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Нижний Новгород, где пройдут шесть игр ЧМ-2018, полностью готов к проведению. Первый матч на новом стадионе пройдёт 18 июня, на поле встретятся сборные Швеции и Южной Кореи. Читайте также: Готовность номер один: чем Нижний Новгород встречает ЧМ-2018

13:14 14.06.2018 Барнаул. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сегодня вместе с футбольными болельщиками будет смотреть открытие чемпионата мира по футболу и стартовый матч Россия — Саудовская Аравия. Место встречи — официальная фан-зона в парке спорта Алексея Смертина.

13:16 14.06.2018 Калининградский зоопарк принял эстафету «звериных прогнозов» итогов матчей ЧМ-2018. Сегодня, 14 июня, бегемоты Миля и Глясик попытались спрогнозировать счёт первого матча мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии. Для этого работники зверинца установили в вольере два стожка сена с овощами и воткнутыми в них флагами РФ и королевства, а затем выпустили бегемотов. Глясик полностью съел корм у «саудовского» стожка и отошел. Миля сначала попробовала оставшееся сено, символизирующее наших соперников, а затем отошла на российскую сторону, отведав там лакомство. Возможно, бегемоты нагадали счёт 2:1 в пользу Саудовской Аравии, считают калининградские зоотехники.

13:16 14.06.2018 Эрмитажный кот-оракул Ахилл 15 июня предскажет результат футбольного матча Марокко — Иран, который состоится в тот же день в Санкт-Петербурге. Если первое своё предсказание (на матч открытия ЧМ-2018 в Москве) кот делал в петербургском пресс-центре чемпионата, то завтра он «поработает оракулом» в родных музейных стенах. Гадание кота Ахилла назначено на 10:00. В дальнейшем кот будет предсказывать исход всех матчей «мундиаля», которые пройдут в Петербурге.

13:18 14.06.2018 На заседании 68-го конгресса ФИФА, состоявшемся 13 июня, Владимир Путин отметил: «До старта долгожданного, радостного для всех поклонников футбола события остались буквально считаные часы. И сейчас вспоминается самое начало долгого, сложного и очень ответственного пути к чемпионату мира ФИФА, который мы прошли с вами как одна большая команда. Подготовка к этому масштабному, яркому спортивному празднику — задача не только страны-организатора. Её решение невозможно без участия огромного числа специалистов и энтузиастов всей мировой футбольной семьи. Отрадно, что у этой семьи есть замечательная традиция — собираться накануне чемпионата в городе матча открытия. Это даёт нам, в данном случае России как стране-организатору, возможность поблагодарить всех вас, всех ваших коллег за поддержку, помощь словом и делом в течение тех семи лет, что Россия готовилась к одному из самых популярных, знаковых событий мирового спорта. Для нашей страны чемпионат мира ФИФА имеет важное значение. Многие поколения наших болельщиков мечтали о том, чтобы у нас собрались лучшие команды мира. И уже завтра эта мечта станет реальностью. Она воплотилась в виде двенадцати первоклассных стадионов и современной инфраструктуры. Но главное — это огромное число преданных поклонников футбола со всего мира, которые приедут к нам в Россию и разделят с нами радость сопричастности волнующему, зажигательному спортивному событию».

13:21 14.06.2018 Калуга вошла в топ-10 рейтинга удобства городов, выбранных для проживания сборных команд чемпионата мира по футболу — 2018 в России, заняв шестое место. Возглавили рейтинг Москва и Московская область, где тренируются 10 сборных. Также в топ-10 вошли: Воронеж, где проживает и тренируется сборная команда Марокко; Краснодарский край, где тренируются футболисты шести сборных; Санкт-Петербург и Ленинградская область, обеспечившие размещение пяти сборных; Казань, куда отправились три команды, и Северный Кавказ, принявший две сборные. Всего в чемпионате мира по футболу участвуют сборные команды 32 стран. Читайте подробнее: Калуга заняла 6 место в топ-10 рейтинга городов, где тренируются к ЧМ-2018

13:21 14.06.2018 Власти Пскова опубликовали список кафе и баров, где будут организованы трансляции матчей ЧМ-2018. «Псков, к сожалению, не вошел в число городов, в которых пройдут футбольные матчи первенства планеты. Ближайший город, куда могут отправиться псковские болельщики, — это Санкт-Петербург», — говорится в пресс-релизе муниципалитета. При этом отмечается, что многие псковские бары готовы принять гостей, «ведь смотреть матчи в большой компании гораздо приятнее».

13:22 14.06.2018 В Подмосковье на реконструированных футбольных полях и физкультурно-оздоровительных комплексах после окончания чемпионата мира — 2018 смогут заниматься свыше 5 тыс. человек. Об этом в пресс-центре чемпионата заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. Читайте подробнее: После чемпионата зал стадиона в Истре переделают в центр скалолазания

13:29 14.06.2018 Десять регионов Поволжья готовились к мундиалю, вкладывая средства (в том числе федеральные) в спортивную инфраструктуру, готовя тренировочные базы и культурную программу. В итоге востребованными оказались регионы, где руководство больше других было заинтересовано в «подаче товара». В Приволжском федеральном округе матчи пройдут в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске. Но поволжских городов, втянутых в мировой турнир, в округе могло быть гораздо больше. Отбор в качестве тренировочных баз прошли все города, где будут проходить матчи. Остальным городам — столицам Поволжья предпочли более мелкие, даже сельские населённые пункты — в Татарии, к примеру, помимо Казани, выбрана деревня Медведково, в Нижегородской области — город Бор, в Самарской области — город Тольятти. В результате невостребованными оказались в качестве тренировочных баз Уфа, Пенза, Ульяновск, Чебоксары, Пермь, Саратов — по сравнению с другими федеральными округами это, пожалуй, наиболее крупное «выпадание» из чемпионата. Подробнее: Пас мимо: гости на футбольном празднике

13:34 14.06.2018 В Ульяновской области болельщики забронировали более 80% номеров гостиниц. Всего, по предварительным данным, ожидается около 50 тыс. туристов, в том числе десятую часть составят иностранцы. В результате оказания туристических услуг может быть получено более 500 млн рублей. Ульяновск удобен своим расположением: он находится в равной удалённости между городами — организаторами чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Так, например, до Казани из Ульяновска 217 км, до Самары — 240 км, до Саранска — 230 км. Большинство болельщиков запланировали посетить матчи именно в этих городах. Здесь матчи будут проходить почти каждый день: 16, 17, 19, 20, 21 24, 25, 27, 28 июня. Кроме того, в Казани и в Самаре пройдут по два матча 1/8 и ¼ финала. Читайте также: Ульяновск планирует «заработать» на футбольных болельщиках полмиллиарда

13:35 14.06.2018 Вероятность победы сборной России в ЧМ-2018 составляет 1,5−2%. Ставки на победу российской команды принимаются с коэффициентом 41,0, сообщил эксперт компании «Рейтинг Букмекеров» Алексей Ткачук. Об этом: Букмекеры определили шанс на победу России в ЧМ-2018 на уровне 2%

13:40 14.06.2018 Лемур Спартак из екатеринбургского зоопарка предсказал сборной России поражение в матче с Саудовской Аравией. Кто победит на самом деле? Ранее читайте: Лемур Спартак предсказал проигрыш сборной России

13:44 14.06.2018 Опора линии электропередачи (ЛЭП) в виде волка Забиваки установлена в Калининградской области. Об этом сообщается на странице Welcome2018 в соцсети Twitter. Подробности в материале: В Калининградской области установили опору ЛЭП в виде волка Забиваки

13:50 14.06.2018 В Красноярске воспитатели и воспитанники детского сада №55 накануне старта чемпионата мира по футболу — 2018 провели игру-предсказание, пытаясь угадать, кто одержит победу в первом матче — сборная России или сборная Саудовской Аравии. Подробности: Красноярские детсадовцы предсказали итоги первого матча ЧМ по футболу

13:52 14.06.2018 Сборная России по футболу должна выступить достойно на чемпионате мира и бороться до конца, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая в в рамках своего недавнего визита. При этом Путин признал, что в последнее время российская сборная не показывала больших результатов. «Я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем, что команда будет играть достойно, покажет интересный, современный, красивый футбол и будет бороться до конца», —сказал Путин.

14:00 14.06.2018 В 2018 году в Калуге могут построить второе футбольное поле. Об этом в пресс-центре чемпионата 14 июня заявил заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Также на 2018−2020 годы запланировано развитие новой спортивной базы «Спутник» со строительством ещё одного поля на прилегающих территориях. «Таким образом, у нас будет три поля в одном месте со всем тренировочным оборудованием, тренажёрным залами. Регион получит профессиональную футбольную базу, где будут заниматься и дети, и взрослые. С этого момента начинается развитие футбола в нашем регионе, и мы ожидаем серьезных результатов», — отметил Горобцов. Об этом: В Калуге построят ещё два футбольных поля после окончания чемпионата мира

14:03 14.06.2018 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает матч России и Саудовской Аравии «абсолютно принципиальным». Напомним, игра пройдёт сегодня, 14 июня. Также читайте: Зюганов: Матч с Саудовской Аравией абсолютно принципиальный

14:04 14.06.2018 На Конюшенной площади Петербурга днем 14 июня состоялось официальное открытие фан-зоны чемпионата мира по футболу. Здесь болельщики смогут наблюдать за петербургскими и другими матчами мундиаля на большом видеоэкране и стать зрителями концертной программы. Вместимость фан-зоны — 15 тыс. человек. Подробности в материале: Фан-зона с эффектом присутствия на стадионе открылась в центре Петербурга

14:07 14.06.2018 В Подмосковье к чемпионату мира (ЧМ) по футболу подготовили более 700 волонтеров, владеющих иностранными языками. Подробности в материале: В Подмосковье подготовили более 700 волонтеров к ЧМ-2018

14:07 14.06.2018 Специалисты Гидрометцентра назвали Калининград городом с самой комфортной погодой для ЧМ-2018. Подробнее: Калининград признан городом с самой комфортной погодой для ЧМ-2018

14:12 14.06.2018 Дождём и прохладой встречает игроков и болельщиков Екатеринбург. Впрочем, холод — единственное, на что жалуются гости Урала, прибывшие на матч между Уругваем и Египтом, который состоится 15 июня. Также читайте: Болельщиков из Уругвая удивили троллейбусы Екатеринбурга

14:13 14.06.2018 Всего в Екатеринбурге ожидают 6 тыс. болельщиков из Уругвая и 2 тыс. из Египта. Это не считая тысяч болельщиков из других стран и, конечно же, из Российской Федерации — хозяйки нынешнего чемпионата.

14:13 14.06.2018 Болельщики сборной Саудовской Аравии направляются на матч открытия ЧМ-2018 в «Лужники». Семья саудитов опробовала на себе систему бесплатного прохода в московскую подземку. Гостей встретил сотрудник метрополитена, проверил Fan ID и билеты на матч, после чего с помощью своей карты пропустил через турникет на станции метро «Партизанская». Это не заняло много времени. Однако неясно, насколько хорошо сработает система пропуска на более крупных пересадочных узлах ближе к началу матча. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM саудиты предсказали победу своей сборной над российской командой со счетом 2:0.

14:18 14.06.2018 Официальный сайт ЧМ-2018 подготовил визуальную историю «Как хозяева играли на чемпионатах мира»

14:21 14.06.2018 Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула заявил, что главное для сборной Черчесова — это сыграть на чемпионате мира с футболом в душе, а матч с Саудовской Аравией завершится победой в два мяча. Подробности в материале: Гамула: «Сборная Черчесова должна сыграть с футболом в душе»

14:24 14.06.2018 Уже идут споры о том, кто станет фаворитом чемпионата. Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») считает, что для России отличный вариант — выйти в полуфинал. Также читайте: Газзаев рассказал, что считает отличным результатом для сборной на ЧМ А также: Газзаев назвал фаворитов чемпионата мира по футболу

14:25 14.06.2018 На Невском проспекте Санкт-Петербурга уличный трубач, известный как дядя Миша, сыграл для болельщиков сборной Марокко гимн их страны. Читайте в материале: Трубач дядя Миша сыграл гимн Марокко для болельщиков на Невском проспекте

14:25 14.06.2018 В Салехарде матчей ЧМ-2018 не будет. Но в стороне от мундиаля столица Ямала не осталась. Об этом: Ямальский мамонт Митя нарядился к чемпионату мира по футболу

14:28 14.06.2018 61% российских чиновников и бизнесменов считают, что сборная России по футболу выйдет из группы на чемпионате мира. 17% верят в то, что она доберётся до финала. Читайте здесь: ЧМ-2018: Чиновники и бизнесмены верят, что сборная России выйдет из группы

14:29 14.06.2018 Ввиду отсутствия единого закона о регулировании деятельности такси, за неделю до ЧМ-2018 в подмосковном аэропорту «Внуково» резко взлетели цены на перевозку пассажиров на такси. Чтобы оградить спортсменов и гостей чемпионата от поездки до Москвы за 100 тыс. рублей, волонтёрам предложили провожать их к официальным стойкам такси и водителям. Читайте подробнее: «Липовые» такси дежурят в аэропортах Подмосковья и хотят 100 тыс. до Москвы

14:31 14.06.2018 В Салехарде мамонт Митя готов болеть за российскую сборную. Фото предоставлено пресс-службой горадминистрации Салехарда.

14:31 14.06.2018 Ростовский художник Виталий Щербак в преддверии чемпионата мира по футболу подготовил серию шаржей на игроков сборной России по футболу, а также главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова. Героями сатирических изображений стали и игроки футбольного клуба «Ростов». Это полузащитник Александр Ерохин («Зенит»), защитники Федор Кудряшов и Владимир Гранат (оба — «Рубин»). Читайте подробнее: Ростовский художник к ЧМ-2018 подготовил шаржи на игроков сборной России

14:32 14.06.2018 Питомцы Абаканского зоопарка (Хакасия) — енот Катя и выдра Кузя — предсказали ничью в первом матче чемпионата мира по футболу — 2018. Читайте также: В Абакане енот Катя и выдра Кузя предсказали ничью в первом матче ЧМ-2018

14:33 14.06.2018 Сборные Египта и Уругвая уже в Екатеринбурге. А также многие из болельщиков. Игра состоится 15 июня. Читайте подробнее: В Екатеринбург прибыли сборные команды по футболу Египта и Уругвая

14:34 14.06.2018 В Калуге решили не пугать гостей ЧМ-2018 по футболу видом разрушенных домов и завесить их баннерами. Это сделано, чтобы создать благостное впечатление о городе и выполнить поручение правительства РФ, пояснили в администрации региона. Баннеры украсили фасады пяти разрушенных домов на улицах Баумана и Салтыкова-Щедрина. Примечательно, что это вторая попытка скрасить «неудобный» вид: первую волну баннеров испортили вандалы. Читайте подробнее: Ветхие дома Калуги к ЧМ-2018 завесят свежими баннерами: февральские облезли

14:38 14.06.2018 Оргкомитет «Россия-2018» за подписью председателя Аркадия Дворковича выпустил служебную записку, в которой просит работодателей отпустить своих сотрудников на матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Читайте подробнее: Дворкович попросил работодателей отпустить сотрудников на матч открытия ЧМ

14:49 14.06.2018 Врио начальника ГУ МЧС по Ростовской области Евгений Кондратьев сообщил, что безопасность мероприятий ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону обеспечат 4000 человек, включая медиков, водолазов, психологов и специалистов других служб. Об этом: Безопасность игр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону обеспечат 4000 сотрудников МЧС

14:49 14.06.2018 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов осторожно высказался о ближайшей игре с командой Саудовской Аравии. В частности, Станислав Саламович отметил, что арабов тренирует Хуан Антонио Пицци, возглавлявший сборную Чили на Кубке Конфедераций. В 2017 году, напомним, наша сборная сыграла с чилийцами вничью 1:1. «На чемпионат мира команды просто так не приезжают — чтобы лапками вверх выходить на поле. Поэтому нам предстоит серьёзное испытание, и мы к этому готовы», — заключил Черчесов. Российским же болельщикам остаётся лишь верить в то, что сборная действительно готова. Даже патриарх Кирилл призвал за неё молиться. Букмекеры оценивают шансы на победу России выше, чем у Саудовской Аравии. Этот матч нам необходимо выиграть, так как дальше сборную ждут куда более серьёзные соперники: сборная Уругвая во главе с Луисом Суаресом и сборная Египта с Мохаммедом Салахом. Игроков такого уровня у нас нет. Остаётся надеяться на то, что родные стены и русский дух помогут нам не только на поле боя, но и в футбольных баталиях, отмечает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Россия — Саудовская Аравия: близится встреча осторожных оптимистов

14:53 14.06.2018 На Театральной площади Ростова-на-Дону открывается Фестиваль болельщиков FIFA. В день открытия футбольные болельщики смогут посмотреть первый матч ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Трансляция будет вестись на больших экранах. В течение дня будет звучать музыка — на главной сцене выступят донские коллективы, организаторы порадуют футбольных фанатов постановочными шоу, танцевальными и вокальными номерами. Ведущими станут Оскар Кучера и Ирина Полякова. Второй фан-зоной FIFA станет Фонтанная площадь. Организаторы обещают, что здесь можно провести время семьёй. Желающим предложат принять участие в матчах по киберфутболу, посетить павильон города — организатора ЧМ-2018 и насладиться выступлениями донских коллективов и звёзд российской эстрады. Об этом: ЧМ-2018: в Ростове-на-Дону открывается фан-зона FIFA

14:58 14.06.2018 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил: «Какой именно титул хочу? А можно я промолчу и сделаю?» Об этом: Черчесов: «Какой именно титул хочу? А можно я промолчу и сделаю?»

14:58 14.06.2018 Казань в рамках чемпионата мира по футболу может посетить экс-президент Франции Николя Саркози. Ожидается, что он посетит матч между сборными Франции и Австралии, который состоится 16 июня. Команды сейчас уже находятся в столице Татарии. Кроме того, запланированы визит и встреча с главой республики Рустамом Миннихановым посла Франции в России Сильви Берманн. Читайте подробнее: Матч ЧМ-2018 в Казани может посетить экс-президент Франции

15:08 14.06.2018 Зрители первого матча ЧМ-2018 стекаются на стадион «Лужники». Как видел корреспондент ИА REGNUM, российские болельщики, замечая иностранцев, приветствуют и перекрикиваются с гостями фразами вроде «Yes! Two-two today!», подразумевая ничейный «дружеский» счет в матче Россия — Саудовская Аравия. Многие подходят к заблудившимся в метро иностранцам, подсказывая, как добраться до нужной станции. Те, кто не едут в «Лужники», отправляются на Воробьёвы горы, на фестиваль болельщиков.

15:08 14.06.2018 70-летний пенсионер из Германии Губерт Вирт на тракторе приехал в Москву на чемпионат мира (ЧМ) по футболу. Об этом: Футбольный болельщик из Германии на тракторе прибыл в Москву

15:09 14.06.2018 Мордовия начала подготовку к чемпионату мира еще до того, как был официально утвержден список городов — организаторов матчей мирового первенства. Саранск — самый малонаселенный город из тех, где пройдут встречи сборных. 7 июня в столицу республики прилетела команда Панамы — дебютант чемпионата. Главный тренер сборной Эрнан Дарио Гомес сказал: «Мы чувствуем себя здесь как дома». При этом в Саранске спортсмены из Панамы проведут только матч 28 июня, который станет одной из самых экзотических встреч в рамках чемпионата — команда встретится со сборной Туниса. Сегодня в Саранске ожидают прибытия сборной Дании. Команда 16 июня проведет матч со сборной Перу. 19 июня встретятся сборные Колумбии и Японии. Однако наиболее ожидаемым стал матч Португалия — Иран, болельщики с нетерпением ждут выхода на поле Криштиану Роналду. Читайте также: Мордовия с нетерпением ждет ЧМ-2018: Саранск встречает сборную Дании

15:11 14.06.2018 «Есть хорошие команды, но не думаю, что найдется аутдайдер, которые преподнесет сюрприз, — считает португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. —В итоге за титул будут бороться топовые команды Южной Америки и Европы».

15:15 14.06.2018 Группа колумбийских болельщиков в Москве пожаловалась корреспонденту ИА REGNUM, что им не удалось найти ночлега в Саранске, где на групповом этапе один матч 19 июня проведет сборная Колумбии. Поэтому после пары дней в Москве латиноамериканцы направятся в Пензу — единственный город вблизи Саранска, где номера в отелях были еще свободны.

15:15 14.06.2018 Новосибирск в ожидании. Михайловская набережная Фото: Анна Алябьева, ИА REGNUM .

15:21 14.06.2018 На Воробьёвых горах, где развернута московская фан-зона ЧМ-2018, царит благожелательная атмосфера: болельщики из разных стран приветствуют друг друга. Так, группа немецких болельщиц встретила мужчин с бразильскими флагами криком «Viva Brazil!» и пожеланием, чтобы в финале мундиаля сошлись команды Бразилии и Германии.

15:26 14.06.2018 Британского певца Робби Уильямса попросили не исполнять песню «Party Like A Russian» на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Читайте также: Робби Уильямса попросили не петь «Party Like A Russian» на открытии ЧМ-2018

15:32 14.06.2018 Президент РФ Владимир Путин пожелал сборной Панамы, которая впервые сыграет в финальной части чемпионата мира по футболу, успехов. Всего, по словам главы государства, в Россию болеть за свою команду приехало около 4 тыс. футбольных фанатов из этой страны. Читайте также: Сборная Панамы по футболу получила напутствия от Путина

15:37 14.06.2018 Достойно подготовив самое грандиозное спортивное событие года, Россия уже добилась успеха, убежден президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин. «Мы, безусловно, желаем успеха нашей сборной, но, вне зависимости от места, которое она займет, я уверен: инвестиционная привлекательность, авторитет и репутация страны благодаря этому грандиозному спортивному празднику значительно возрастают», — пояснил он. Глава федеральной палаты подчеркнул, что в ходе подготовки к чемпионату мира страна создала современную инфраструктуру: построила стадионы, гостиницы, дороги, аэропорты. Отечественный бизнес получил немалые возможности для развития и доказал свою способность решать сложнейшие задачи.

15:39 14.06.2018 В десятку самых выскооплачиваемых футболистов ЧМ-2018 вошли по три игрока «Барселоны» и мадридского «Реала», первое место — у Лионеля Месси со 126 млн евро дохода, за ним следуют Криштиану Роналду (94 млн) и Неймар (81,5). Подробности в материале: Десятку самых хорошо оплачиваемых игроков мундиаля возглавил Месси

15:43 14.06.2018 В церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA примет участие президент России Владимир Путин. Открытие мундиаля состоится в 17:30 по московскому времени на стадионе «Лужники». Также в торжественном открытии ЧМ-2018 примут участие главы ряда государств и правительств. Затем глава государства посмотрит первый матч ЧМ-2018 между сборными командами России и Саудовской Аравии. Читайте подробнее: Путин примет участие в открытии ЧМ-2018

15:46 14.06.2018 В Новосибирске на Михайловской набережной, несмотря на непрекращающийся дождь, болельщиков на трибуне становится все больше. Сейчас для них выступают творческие коллективы. Кстати, в Новосибирске уже придумали свою «кричалку»: «Раз, два, три, четыре, мы — болельщики Сибири!!! За Россию, за футбол, забивай скорее гол!» Фото: Анна Алябьева, ИА REGNUM

15:47 14.06.2018 Перуанцы устроили настоящий карнавал в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве — с барабанным боем, песнями хором, гигантскими растяжками и флагами. Как известно, сборная Перу пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу впервые за 36 лет. В связи с этим Россию в дни ЧМ-2018 посетит максимальное число гостей из этой далёкой латиноамериканской страны.

15:58 14.06.2018 Во Владимире 14 июня откроются две площадки для просмотра матчей чемпионата мира. Первую оборудовали в районе улицы Георгиевская, вторая расположена в Спортивном сквере на улице Стрелецкой. Обе просмотровые зоны ограждены, а вход будет осуществляться через рамки металлоискателя и систему визуального контроля, сообщили ИА REGNUM в администрации Владимира. Читайте также: Владимирцы будут смотреть чемпионат на двух больших экранах

16:00 14.06.2018 Перуанский журналист-иллюзионист Эрнесто Николас, прибывший в Россию освещать чемпионат мира (ЧМ) по футболу, попытается «повлиять» на итоговый результат сборной Перу Читайте подробнее: На ЧМ-2018 в Россию прибыл перуанский журналист — «волшебник»

16:06 14.06.2018 «Вот так на старте унизить свою команду всё-таки неправильно», — заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров 14 июня в пресс-центре чемпионата, комментируя песню Семена Слепакова о проведении мундиаля в России. «Я сказал, было бы не лишним извиниться, не было никаких требований. Мы не знаем, мы будем надеяться, что отечественная сборная сыграет достойно. Не надо сейчас такими ошибками наотмашь бить ребят по лицу, перечисляя их фамилии. Чувство юмора здесь абсолютно ни при чем, оно у меня есть, и я очень чту это великое чувство, которое спасало цивилизации», — подчеркнул Умаров. Читайте также: В Чечне пояснили, чему предлагают поучиться у классиков актёру Слепакову

16:11 14.06.2018 Россия бурлит в ожидании начала чемпионата мира по футболу — 2018. И это не просто слова! На тренировку сборной Австралии в Казани собралось зрителей больше, чем на матчи местного «Рубина». Москва превратилась в гигантскую футбольную фан-зону. А эксперты, в том числе и далёкие от спорта, раздают комментарии. Зато ажиотаж вокруг футбола почти максимален. Не хватает только экстравагантных обещаний от главного тренера сборной Станислава Черчесова. К примеру, на вопрос, «сбреет ли он усы, если сборная России выйдет в финал», он ответил улыбкой. О том, что из всего этого следует, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Страсти вокруг ЧМ-2018: Черчесов вам не Грудинин!

16:16 14.06.2018 Болельщики из Ирана и Марокко за сутки до петербургского матча между сборными этих стран активно знакомятся с городом на Неве, его жителями и друг другом. Фанаты завтрашних футбольных соперников улыбаются, общаются, обнимаются и фотографируются на улицах Северной столицы. Подробности в материале: Болельщики Ирана и Марокко братаются на улицах Петербурга

16:26 14.06.2018 В Екатеринбурге на время проведения игр чемпионата мира по футболу организована работа 15 информационных пунктов и телефонного мультиязычного call-центра. Читайте подробнее: Горячая линия, call-центр: на Урале готовы принять иностранных болельщиков

16:46 14.06.2018 В Чебоксарах в день старта чемпионата мира по футболу прошёл финал соревнований среди юных футболистов. Турнир собрал 900 футболистов из 112 детских садов. Ребят поздравили чемпионка Олимпийских игр по легкой атлетике Валентина Егорова и бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Владимир Андреев. Каждой из команд-призёров вручены кубки, медали, памятные подарки, а также футбольные мячи, подписанные главой администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым.

16:51 14.06.2018 Объявлен состав сборной России по футболу на матч с Саудовской Аравией. С первых минут игру начнут: вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев и нападающий Фёдор Смолов. Главный тренер Станислав Черчесов выставил против Саудовской Аравии лучших. Читайте подробнее: Россия на матч с Саудовской Аравией выйдет в оптимальном составе

16:55 14.06.2018 В Москве зрители начинают собираться на матч открытия чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными России и Саудовской Аравии, который начнётся в 18:00 на стадионе «Лужники».

16:56 14.06.2018 На выходе со станции метро «Спортивная» у стадиона «Лужники» люди стоят с рукописными табличками «Куплю билет». Очевидно, всем желающим не удалось попасть на матч открытия мундиаля.

17:05 14.06.2018 Несмотря на то, что до начала матча открытия чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии остаётся ещё целый час, трибуны обновлённых «Лужников» заполнены уже наполовину. Болельщики ведут себя мирно и приветливо, радостно машут флагами и охотно позируют прессе. Безусловно, Москве сегодня повезло с погодой.

17:07 14.06.2018 В Ульяновской области на площадке для просмотра матчей чемпионата мира по футболу, которая будет работать в фан-зоне «Город болельщика», сегодня запланированы выступления федерации чирлидинга, спортивный детский праздник и мастер-классы от полузащитника футбольного клуба «Волга» Марата Сафина. Вечером начнётся официальное открытие зоны прямых трансляций.

17:27 14.06.2018 Футболисты сборной России и Саудовской Аравии вышли на разминку перед матчем. Трибуны ликуют. До начала встречи остаётся менее часа.

17:30 14.06.2018 Разминка перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии в Москве:

17:41 14.06.2018 В тюрьме аргентинского города Пуэрто-Мадрин заключенные объявили голодовку, требуя обеспечить им возможность смотреть телетрансляции матчей чемпионата мира по футболу, сообщает 14 июня издание Publimetro. По информации издания, тюремная администрация третьи сутки не принимает мер для ремонта телевизионного кабеля, и заключенные заявили об отказе от приема пищи до тех пор, пока не получат возможность смотреть по телевизору футбол. Инцидент уже получил широкую известность, и к участию в нем подключились адвокаты и правозащитники. Сообщается, что ранее местный судья оставил требование заключенных без удовлетворения.

17:45 14.06.2018 В Москве на сцене «Лужников» перед началом матча открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии выступил Робби Уильямс. Ранее вокруг выступления певца разразился локальный скандал, поводом для которого стал выбор композиции для открытия чемпионата. Уильямса попросили отказаться от хита Party Like A Russian, что он и сделал, исполнив другие популярные песни.

17:50 14.06.2018 На стадионе «Лужники» в Москве болельщики ожидают приезда президента России Владимира Путина. На трибунах замечен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Читайте также: Жириновский дал прогноз на ЧМ-2018

17:53 14.06.2018 Робби Уильямс на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России исполнил композицию Let me entertain you, после чего перешел к хиту Feel, а затем вместе с солисткой Венской оперы Аидой Гарифуллиной исполнил песню Angels. Певец завершил выступление композицией Rock DJ. В церемонии открытия участвовали 800 артистов, оперная солистка появилась из «Жар-птицы», а в процессе выступления Робби Уильямса на поле появился легендарный бразильский форвард Роналдо, который вместе с волком-талисманом Забивакой выполнил символический пас мячом, побывавшим на Международной космической станции весной 2018 года.

17:57 14.06.2018 Владимир Путин на стадионе «Лужники» открыл чемпионат мира по футболу — 2018. Российский президент подчеркнул гуманистическую ценность футбола, объединяющего миллиарды людей по всему миру. «Добро пожаловать в Россию!» — торжественно заключил Владимир Путин. Подробности в материале: Чемпионат мира по футболу — 2018 в России открыт

18:22 14.06.2018 Первый гол в ворота сборной Саудовской Аравии забил игрок «Краснодара» Юрий Газинский. Читайте также: Россия забила первый гол на матче чемпионата мира-2018

18:29 14.06.2018 В Волгограде открылся Фестиваль болельщиков. В течение всего чемпионата мира по футболу на набережной города будут проходить различные мероприятия. К примеру, 14 июня, сразу после трансляции матча Россия — Саудовская Аравия, на фестивале должен выступить шведский музыкант ARASH. Читайте подробнее: Вратарь-диджей и женский день: в Волгограде открылся Фестиваль болельщиков

18:30 14.06.2018 Одним из самых трогательных эпизодов на открытии чемпионата мира по футболу — 2018 в России стал момент, когда 11-летняя Полина Хаеретдинова при помощи российских футболистов встала с инвалидной коляски, к которой прикована с детства. Читайте подробнее: На открытии чемпионата мира девочка встала с инвалидной коляски

18:37 14.06.2018 Болельщики на трибунах «Лужников» недовольны пассивностью российской команды во второй половине первого тайма матча Россия — Саудовская Аравия. «Вставай, не лежи!», «Бегай, не стой!», «Беги, давай!» — звучит с трибун.

18:47 14.06.2018 Сборная России забила второй гол. Счёт 2:0.

18:53 14.06.2018 На 12-й минуте гол с передачи Александра Головина забил Юрий Газинский. После этого сборная Россия отдала инициативу сопернику и играла на контратаках. В конце тайма это принесло результат: вышедший на замену Денис Черышев, единственный легионер в российской сборной, получив пас от спартаковца Романа Зобнина, одним касанием убрал двух защитников Саудовской Аравии и убийственно пробил в правый верхний от вратаря угол. Подробности в материале: После первого тайма Россия выигрывает у Саудовской Аравии в два мяча

18:57 14.06.2018 «Чемпионат мира по футболу — 2018 для сборной России — это не просто очередной чемпионат; нет, это последний шанс и своего рода индульгенция. Шанс доказать, что в форме сборной бегают не просто равнодушные люди, баловни судьбы, заброшенные туда по странной случайности, а граждане своей страны, часть народа. Нам мало победы над Саудовской Аравией, нам мало усилий и даже сверхусилий на футбольном поле — мы требуем либо победы, либо окончательного исхода. Мы требуем победы любой ценой! И главное — мы никогда не простим равнодушия. Станислав Саламович и все-все-все из футбольной сборной, за вами не просто Москва — за вами миллионы людей, которые в вас по-настоящему верят. Ещё верят. И не дай боже вам их подвести». Подробности в материале автора ИА REGNUM Платона Беседина «Последний шанс: сборной России по футболу больше нельзя позориться».

19:05 14.06.2018 Вход на территорию петербургской фан-зоны чемпионата мира по футболу временно закрыт в связи с максимальной загрузкой Конюшенной площади, где развернулся фестиваль болельщиков. В фан-зоне на огромном экране организована трансляция матча открытия турнира между сборными России и Саудовской Аравии. В связи с переполнением площади «гостям чемпионата рекомендуют выбрать другие места для просмотра матча», сообщили в пресс-центре правительства Санкт-Петербурга. Как напоминает ИА REGNUM, петербургская фан-зона может одновременно принять до 15 тысяч человек.

19:05 14.06.2018 Глава Чечни Рамзан Кадыров прилетел в Москву, чтобы лично поддержать сборную России на матче с командой из Саудовской Аравии. Он уверен в победе и в том, что наши футболисты будут «с полной отдачей бороться за достойное место». «Мы уже на трибунах «Лужников». Первый матч будет между сборными России и Саудовской Аравии. Я искренно поздравляю с началом главного футбольного праздника планеты президента России Владимира Путина и всех россиян», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

19:14 14.06.2018 Время работы Московского метрополитена и Московского центрального кольца будет продлено в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе столичной подземки. Все станции метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до трёх часов ночи с 16 июня на 17 июня, с 27 июня на 28 июня, с 3 июля на 4 июля, с 11 июля на 12 июля. В пресс-службе метрополитена предупреждают, что в дни проведения матчей ЧМ в столице ожидается повышенный пассажиропоток, в связи с чем рекомендуют гражданам планировать свои поездки заранее.

19:23 14.06.2018 Для удобства в день открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Новосибирске организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Например, поезд метро будет ждать пассажиров на станция метро «Речной вокзал» 15 июня в 00:30. Подробности в материале: «Раз-два-три-четыре, мы — болельщики Сибири»: новосибирцы болеют за Россию

19:31 14.06.2018 Защитник сборной Мексики Калрос Сальседо за три дня до матча с Германией назвал соперника явно превосходящим, но не непобедимым. С большим оптимизмом он смотрит на свою национальную команду как в матче с чемпионами мира, так и в целом в России. Читайте также: В сборной Мексики не считают команду Германии непобедимой

19:32 14.06.2018 На матч-открытие чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором встречаются сборные России и Саудовской Аравии, прибыли 78 011 болельщиков, сообщает пресс-служба FIFA. Всего московский стадион «Лужники», на котором проходит встреча, может вместить до 81 тысячи зрителей. Продолжается второй тайм мачта, счёт — 3:0 в пользу России. Читайте также: Матч открытие ЧМ-2018 посетили 78 тысяч болельщиков

19:39 14.06.2018 После гола Артёма Дзюбы, забившего третий мяч в ворота сборной Саудовской Аравии, трибуны скандируют «Молодцы!». Напомним, что форвард сборной России накануне ЧМ крайне эмоционально высказался об уровне поддержки команды со стороны болельщиков. Тем временем в «Лужниках» объявили численность зрителей матча открытия «мундиаля» — на трибунах присутствует 78 тыс. 11 зрителей.

19:48 14.06.2018 «Если вспомнить, что было 20 лет назад, то размещение в гостиницах в регионах было убогим, 10 лет назад оно начинало удивлять, а сегодня соответствует мировым стандартам», — заявил на конференции в московском городском пресс-центре основатель «Хора Турецкого», посол Калининграда на ЧМ-2018 Михаил Турецкий. Он также отметил, что проведение чемпионата мира по футболу позитивно влияет на инфраструктуру российских городов, и пожелал победы российской сборной. Читайте подробнее: Михаил Турецкий пожелал российской сборной победы на чемпионате

19:54 14.06.2018 Матч открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Сборная России против сборной Саудовской Аравии.

19:56 14.06.2018 Матч открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Сборная России против сборной Саудовской Аравии.

19:57 14.06.2018 Счёт уже 5:0 в пользу России.

19:59 14.06.2018 Матч открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Сборная России против сборной Саудовской Аравии.

20:07 14.06.2018 Первый гол в дебюте матча забил опорный полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после филигранного навеса Александра Головина — 1:0. На 22-й минуте вингер «Вильярреала» Денис Черышев заменил прихрамывающего Алана Дзагоева. В конце первого тайма Черышев мощным ударом в ближний верхний угол удвоил преимущество в счёте — 2:0. На 72-й минуте форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба довел счёт до разгромного, замкнув навес Головина — 3:0. Стоит отметить, что Дзюба вышел на поле на 69-й минуте. В конце матча Черышев великолепным ударом внешней стороной стопы оформил дубль — великолепный перформанс. Через три минуты Александр Головин забил пятый мяч сборной точным ударом со штрафного — 5:0. Подробно: Россия разгромила сборную Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018

20:10 14.06.2018 Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил посвятить победу российской сборной в футбольном матче против команды Саудовской Аравии режиссеру Станиславу Говорухину. «Блестящая игра! 5:0. Поздравляю всех болельщиков! Давайте посвятим в своих сердцах эту победу Станиславу Сергеевичу Говорухину, которого сегодня не стало. Он очень любил нашу страну, радовался ее успехам, переживал за ее судьбу», — написал Неверов в соцсети. Об этом: Неверов предложил посвятить Говорухину победу сборной России

20:27 14.06.2018 Сборная Россия по футболу обыграла сборную Саудовской Аравии с разгромным счётом 5:0. На матче присутствовал Владимир Путин, так что у сборной не было шансов опростоволоситься. И на Россию, похоже, наваливается эйфория. Ведь мы соскучились по нашим футбольным победам. Пусть даже и над такими сборными. Но! Теперь — особенно теперь — ни в коем случае нельзя расслабляться. Об этом: Сборная Россия хочет показать недоброжелателям средний палец

20:30 14.06.2018 Кот Ахилл из петербургского Эрмитажа за сутки до первой игры ЧМ-2018 совершенно точно предсказал победу сборной России в матче с командой Саудовской Аравии. На глазах десятков журналистов и фотографов он поел корм из миски под российским триколором, проигнорировав аналогичную миску с аравийской символикой. Уже завтра Ахиллу предстоит угадать победителя матча Марокко — Иран, который 15 июня пройдет в Петербурге.

20:42 14.06.2018 В здании спорт-бара «Азарт» в московском районе Щукино во время трансляции матча Россия — Саудовская Аравия произошёл пожар. По данным МЧС, огонь охватил крышу здания на площади около 100 квадратных метров. Администрация заведения организовала эвакуацию посетителей до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало.

20:50 14.06.2018 Депутаты Госдумы деляются впечатлениями от победного матча российской сборной в соцсетях. «Отличное начало чемпионата мира по футболу получилось, зрелищное и удачное для нас!:) В Лужниках сегодня было действительно здорово! Дай Бог и дальше сохранить этот позитивный настрой всем участникам и болельщикам, а нам развить и закрепить сегодняшний успех!» — написал в соцсети Facebook член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

21:10 14.06.2018 Сегодняшний матч, в котором сборная Россия разгромила Саудовскую Аравию, только упрочил положение Леонида Слуцкого в статусе одного из лучших комментаторов России, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробно: Леонид Слуцкий: комментатор лучше, чем тренер?

21:15 14.06.2018 Жители и гости Самары смогли увидеть сокрушительную победу России в матче с Саудовской Аравией на гигантском экране, который установлен на самой большой площади в Европе — площади Куйбышева. Сегодня в Самаре открылся фестиваль болельщиков FIFA. Церемония открытия фан-зоны началась в 16:00 по местному времени. В 18:30 — прямое включение церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA в России™ с московского стадиона «Лужники». В 19:00 началась прямая трансляция матча Россия — Саудовская Аравия. После матча начался концерт группы ДДТ. Подробнее об этом: В Самаре открылся фестиваль болельщиков FIFA

21:24 14.06.2018 Россия будет крепче дружить с Саудовской Аравией, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Комментируя итоги матча между сборными РФ и Саудовской Аравии, парламентарий предложил отплатить «искренностью, радушием и постоянной готовностью выслушать позицию партнёров». Об этом: Слуцкий: За Россией должок перед Саудовской Аравией

21:31 14.06.2018 В Екатеринбурге за матчами ЧМ-2018 можно следить в фан-зоне, которая находится на территории ЦПКиО им. Маяковского. Здесь сегодня стартовал фестиваль болельщиков ФИФА. На церемонии открытия выступила группа «Чайф». Также сотни человек смогли посмотреть матч открытия ЧМ-2018 — сборных России и Саудовской Аравии, который прошёл сегодня на стадионе «Лужники» в Москве. Игра впечатлила собравшихся. Напомним, Россия выиграла со счётом 5:0. Читайте также: Сотни болельщиков смотрели матч открытия в фан-зоне Екатеринбурга

21:33 14.06.2018 Депутаты Госдумы делятся впечатлениями о победном матче сборной России с командой Саудовской Аравии. «Так измываться над народом — поучиться. И ведь расчёт удался: мы выиграли 5:0, теперь за это народ должен простить резкое повышение пенсионного возраста и взамен прибавку к пенсии в 83 руб/месяц. Ах, да, правительство «усиленно работало несколько недель»: бензин подешевел на 7 копеек!» — написал в соцсети вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

21:35 14.06.2018 Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову и поздравил национальную команду с победой над сборной Саудовской Аравии. В ходе телефонной беседы глава государства «попросил так играть и дальше», рассказал Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча. Подробности в материале: Путин поздравил сборную России с победой в первом матче ЧМ-2018

21:36 14.06.2018 Главные тренеры сборных России и Саудовской Аравии признали закономерность результата матча, закончившегося крупной победой россиян (5:0). А Лучший игрок матча Денис Черышев не скрывал эмоций. Хуан Антонио Пицци, главный тренер сборной Саудовской Аравии: «Не думаю, что соперник нас чем-то удивил. Такой результат объясняется нашей плохой игрой. Мы должны поменять стратегию. Но я уверен в своих игроках». Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Мы доказали, что хотим быть достойными хозяевами. Ребята реализовали то, о чем мы говорили! Что касается Дзагоева — мы, естественно, имеем план B, C и так далее. Другое дело, что не хотелось бы из-за травмы менять игрока». Денис Черышев, обладатель награды Лучший игрок матча BUD: «Даже не мечтал о таком. Был очень рад выйти на поле, постарался выполнять требования тренера. Слава богу, получилось забить, а самое главное, что команда выиграла. Просто хочу, чтобы моя семья насладилась этим моментом, потому что они тоже со мной много мучились и заслужили это». (Официальный сайт ЧМ-2018 ru.fifa.com)

21:41 14.06.2018 Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) настаивает на заморозке любой политической деятельности на время чемпионата мира по футболу. «На время чемпионата мира, по-хорошему, надо заморозить любую политическую и административную активность. Если в правительстве думают, что им удастся «под шумок» провернуть все непопулярные решения, то они очень серьезно ошибаются. Просто катастрофически ошибаются», — написал Лебедев в своем блоге на Livejournal. Подробности в материале: В Госдуме призвали заморозить любую политическую активность на время ЧМ

21:46 14.06.2018 В Екатеринбург из Каира чартерным рейсом доставлены 138 болельщиков. Ещё один самолёт ожидают в ближайшее время. Кроме того, 15 июня из Москвы ждут два поезда с болельщиками. Подробности в материале: В Екатеринбург из Египта привезли 138 болельщиков

21:58 14.06.2018 Травма одного из ведущих игроков сборной России Алана Дзагоева, полученная им в первом матче ЧМ-2018, может быть серьёзной. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов на пресс-конференции не исключил, что из-за травмы полузащитник может «выпасть» из состава сборной. Алан Дзагоев получил травму бедра на 24-й минуте матча против сборной Саудовской Аравии. Завтра футболист будет обследован медиками. Об этом: Алан Дзагоев может выбыть из состава сборной России из-за травмы

22:45 14.06.2018 Член комитета Госдумы спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) не исключил провокаций и обвинений сборной России в применении допинга. «После победы российской команды в первом матче ЧМ-2018 наши заокеанские «друзья» обязательно обвинят нас в допинге или в том, что мы обращались к шаманам», — считает депутат.

23:19 14.06.2018 Около 90 млрд рублей — такова общая сумма вложений в подготовку к чемпионату мира по футболу в Ростовской области. Об этом сообщил журналистам губернатор Василий Голубев. Стоит отметить, что только транспортная инфраструктура оценена не менее чем в 62 млрд рублей. По словам главы региона, была проделана огромная работа по созданию инфраструктуры, переформатированию туристического бизнеса и гостиничного дела, подготовлено 2,7 тыс. волонтёров. А обновлённый к первенству планеты левый берег Дона будет развиваться и после завершения турнира. Подробности в материале: Подготовка к ЧМ-2018 в Ростовской области обошлась в 90 млрд рублей

23:25 14.06.2018 Главы Нижегородской и Самарской областей Глеб Никитин и Дмитрий Азаров смотрели матч между Россией и Саудовской Аравией вместе. Оба молодых руководителя восторженно прокомментировали присутствие на таком историческом событии. «Эмоции просто зашкаливали, особенно после голов нашего земляка Дениса Черышева. Я поздравляю Дениса с блестящей игрой в матче открытия чемпионата мира. Нижегородская область гордится своим героем!» — поделился Никитин. «Фантастический день! Чемпионат мира по футболу в России! Сборная выигрывает в матче открытия чемпионата 5:0! Об этом было даже невозможно мечтать!» — поддержал его самарский коллега. Читайте подробнее: Врио главы Нижегородской области: эмоции зашкаливали после голов Черышева

23:42 14.06.2018 Травмированный 14 июня полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев будет восстанавливаться одну-две недели, сообщает 14 июня РИА Новости со ссылкой на президента Российской футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина. По словам Сергея Прядкина, он очень сожалеет о выходе Дзагоева из строя, но на восстановление спортсмена после травмы потребуется не менее недели. «Дзагоев выбыл на одну-две недели, очень его жаль», — сказал Сергей Прядкин. Исходя из этого можно предположить, что российская команда выйдет на поле без Дзагоева не только 19 июня в матче с Египтом, но и сыграет без него со сборной Уругвая 25 июня. Как сообщало ИА REGNUM, полузащитник Алан Дзагоев получил травму ноги на 24-й минуте первого матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Он не смог доиграть до конца в матче сборной России и команды Саудовской Аравии, которым был открыт футбольный чемпионат мира. Первый матч ЧМ-2018 завершился победой сборной России со счетом 5:0.

23:47 14.06.2018 Фестиваль болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону принял футбольных болельщиков из Бразилии. Чтобы поддержать сборную своей страны на ЧМ-2018, фанаты за два года и три месяца проехали 43 страны, преодолев на раритетном автомобиле сотни километров. Всего за время мундиаля болельщики из Бразилии на раритетном авто преодолеют около 7 тыс. км. Сборная Бразилии выйдет на поле «Ростов-Арены» с командой Швейцарии 17 июня. Также они встретятся со сборными Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион «Спартак»). Читайте подробнее: Фестиваль болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону принял бразильских фанатов

00:00 Стало известно, кто заменит рок-исполнительницу Юлию Чичерину на Фестивале болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону. 15 июня на сцену, расположенную на Театральной площади донской столицы, выйдет исполнитель лейбла Black Star рэпер Doni. Ранее рок-исполнительница на своей странице в Facebook написала, что FIFA запретила ей выступать на фестивале болельщиков ЧМ по футболу-2018 из-за последних работ, связанных с военной тематикой. В пресс-службе FIFA заявили, что болельщики и артисты не должны использовать в качестве платформы для политических заявлений матчи и мероприятия ЧМ-2018. Об этом: Вместо Чичериной на ростовскую сцену выйдет в Ростове-на-Дону рэпер Doni

01:32 Российские болельщики спели песню «Катюша» в центре Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: 5:0! В Москве поют «Катюшу»

01:53 Российскую сборную ждут новые победы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети «ВКонтакте». Комментируя победу российской сборной над командой Саудовской Аравии, Кадыров написал: «Итог — 5:0! Впереди новые матчи и новые победы! Поздравляю главного болельщика сборной, президента России Владимира Путина с победой России». Читайте подробнее: Итог дня — 5:0! Кадыров поздравил главного болельщика с победой России

03:31 Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин перепел свой хит «Аргентина — Ямайка 5:0» по-новому после победы российской сборной над командой Саудовской Аравии на ЧМ-2018. Видеозапись российский рокер опубликовал в Instagram. «Уходит боль, уходит боль, Россия — Саудовская Аравия 5:0», — поет рокер. Об этом: Лидер «Чайфа» снова спел про 5:0

04:26 Украинское телевидение вынуждено транслировать матчи мундиаля из-за долгов перед Европейским союзом вещателей, заявил глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на своей странице в Facebook. По его словам, в случае отказа транслировать матчи Украина получит штрафные санкции от Европейского союза вещаталей, а в перспективе может оказаться без права транслировать следующий чемпионат мира по футболу в Катаре. Подробности в материале: Долги вынудили Украину транслировать ЧМ-2018

04:27 Жители Камчатки смотрели открытие ЧМ-2018 и первый матч между сборной России и командой Саудовской Аравии на центральной площади региональной столицы. Фото: pressa41.ru «Чемпионат — это значимое событие, наверное, на втором месте после Олимпиады. Но футболисты, конечно, отдают приоритет чемпионату. Он проходит в нескольких городах, и специально к этому событию там построили футбольные поля. Они останутся в этих городах, там смогут заниматься и взрослые, и дети. Это очень важно», — прокомментировал региональным СМИ тренер ДЮСШ Камчатского края по футболу Николай Петросов.

04:58 Рейтинг наиболее популярных смартфонов у болельщиков ЧМ-2018 представила компания oneFactor на основе данных платформы SmartIndex, сообщает «Коммерсантъ». Наиболее популярным смартфоном является iPhone 7, который используют более 10 тысяч человек. Следом за ним идут iPhone 6 и iPhone X, которые используют около 7 тысяч футбольных болельщиков. Читайте подробнее: Названы самые популярные телефоны у болельщиков мундиаля

06:04 Британское издание The Guardian опубликовало статью, в которой комплиментарно отозвалось о российской столице. В частности, в материале говорится, что Москва «изменилась, возможно, больше, чем любой другой европейский город». Подробности в материале: Москва очаровала футбольных фанатов

06:07 Сборную России по футболу все любят. Когда такое было? Но головокружение от успехов — главный враг нашей сборной, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробно: Сборную России по футболу все любят. Когда такое было?

06:19 Врио главы Якутии Айсен Николаев прокомментировал победу российской сборной в первом отборочном туре чемпионата мира по футболу — 2018. «С прекрасным результатом 5:0 сборная России открывает чемпионат мира по футболу! А вообще я считаю, что Россия как страна уже выиграла этот чемпионат — только потому, что, несмотря на давление, провокации, разбирательства, санкции, чемпионат наш, а спорт — это то, что объединяет всех людей, всех национальностей, гражданств, возрастов, социальных статусов, религиозных и политических убеждений. Спорт — важнее политики! И мы гордимся своей страной и открыты всему миру вместе с ней!». Трансляцию матча Айсен Николаев смотрел в Северо-Восточном федеральном университете вместе со студентами вуза, потому что «обычно молодёжь, студенты — самые активные болельщики». Читайте также: Врио главы Якутии о ЧМ-2018: Россия уже выиграла этот чемпионат!

06:48 Участников и гостей матча чемпионата мира между Египтом и Уругваем ожидают в мечетях Екатеринбурга. Читайте также: Болельщиков из Египта ждут в мечетях Екатеринбурга

07:24 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал жесты российского лидера Владимира Путина в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда во время матча открытия чемпионата мира по футболу. Читайте подробнее: «За победу не извиняются»: Песков о жестах Путина на матче открытия ЧМ

07:44 Знаменитый бразильский футболист Роналдо назвал прекрасной церемонию открытия чемпионата мира по футболу. Подробности в материале: Роналдо: церемония открытия ЧМ-2018 была прекрасной

07:44 Информационный центр Московского метрополитена запустил новые услуги для иностранных туристов и болельщиков ЧМ-2018. В инфоцентре на станции метро «Тушинская» заработали такие новые сервисы, как вызов такси, бронирование номера в гостинице, продажа билетов в театр. Также сотрудники центра помогут туристам и болельщикам построить оптимальный маршрут до гостиниц, стадионов и достопримечательностей Москвы, сообщается на портале мэра Москвы. Читайте также: Московское метро запустило новые услуги для болельщиков ЧМ-2018

08:04 Полузащитник сборной России Денис Черышев, забивший два мяча в ворота команды Саудовской Аравии, поделился впечатлениями после матча. Читайте подробнее: Автор дубля в ворота Саудовской Аравии поделился впечатлениями после матча

08:21 Федерация футбола Саудовской Аравии накажет игроков национальной сборной за крупное поражение от России в матче открытия чемпионата мира — 2018. Читайте подробнее: Футболистов Саудовской Аравии накажут за провальный матч с Россией