Екатеринбург, 14 июня, 2018, 08:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в офисах «Уральского банка Сбербанка» появились выпущенные в честь проходящего в России чемпионата мира по футболу сторублёвые купюры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре «Уральского банка Сбербанка».

Алексей Банников Монеты, выпущенные к ЧМ-2018 по футболу в России

«Сторублевые банкноты, выпущенные в честь главного спортивного события года, уже сегодня можно обменять по курсу «номинал к номиналу» в 86 офисах Сбербанка в Екатеринбурге», — уточнили в пресс-центре.

Отмечается, что данные банкноты — первые денежные купюры в России, изготовленные с использованием полимеров, что делает их в 2,5 раза долговечнее бумажных денег.

Напомним, что ранее офисы банка начали продажу редких монет из драгоценных металлов, также посвященных ЧМ-2018 по футболу. Монеты посвящены городам России, в которых пройдут игры чемпионата мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге к ЧМ-2018 по футболу запустили новый кольцевой трамвайный маршрут за номером 3TFC, который свяжет принимающую игры «Екатеринбург-Арену» и расположенную в Центральном парке культуры и отдыха им. В. В. Маяковского фан-зону.

Также для болельщиков в день игр чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге проезд в муниципальном общественном транспорте станет бесплатным. Для проезда необходимо предъявить билет на матч и паспорт болельщика.