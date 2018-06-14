Джакарта, 14 июня, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Глава Национального агентства по борьбе с терроризмом Индонезии, генеральный комиссар Поль Сухарди Алиус встретился с директором руководящего подразделения, комиссаром полиции Малайзии Дато Абдул Хамид бин Бадором в специальном подразделении Букит Аман, Куала-Лумпур, Малайзия. Об этом сообщает индонезийское информационное агентство Kompas.

Polri.go.id Индонезийская полиция

Темой встречи стало укрепление сотрудничества с Малайзией и другими странами в Юго-Восточной Азии в борьбе с терроризмом.

«Очевидно, что в ходе этой встречи мы надеемся, что сотрудничество по борьбе с терроризмом между двумя странами может быть дополнено и улучшено в будущем», — заявил глава индонезийского Национального агентства по борьбе с терроризмом.

В то же время Дато Абдул Хамид заявил, что двусторонние связи между Малайзией и Индонезией всегда были очень дружны.

Сотрудничество в борьбе с терроризмом идет очень хорошо. «Поэтому ожидается, что в будущем будет лучше и легче координировать наши действия», — сообщил Дато Абдул Хамид.

Встреча завершилась взаимным обменом сувенирами и фотографиями.