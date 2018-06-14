Эр-Рияд, 14 июня, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман прибыл в Москву на открытие чемпионата мира по футболу, сообщает 14 июня Al Arabia.

Kremlin.ru Мохаммед бин Салман

Визит состоялся в ответ на приглашение президента России Владимира Путина. Мохаммед бин Салман будет также присутствовать на матче открытия чемпионата, в котором встретятся Саудовская Аравия и Россия.

Напомним, Россия завоевала право на проведение очередного чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что некоторые государства предлагали бойкотировать первенство, им не удалось осуществить данную задумку.

Примечательно, что о бойкоте объявила Великобритания, суть которого заключался в отказе королевской семьи посетить мероприятие, однако сборная команда Англии от участия в первенстве не отказалась.