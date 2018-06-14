Токио, 14 июня, 2018, 08:08 — ИА Регнум. На встрече с президентом США Дональдом Трампом председатель Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын выразил желание обсудить с главой правительства Японии Синдзо Абэ накопившиеся между двумя странами проблемы. Об этом пишет 14 июня японская газета Sankei Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По сведениям издания, Трамп в ходе саммита подчеркнул, что Пхеньян может получить экономическую помощь лишь после урегулирования отношений с Японией, а одним из самых «больных» вопросов в отношениях между Токио и Пхеньяном является вопрос похищенных спецслужбами КНДР и насильно удерживаемых японских граждан.

После этого, пишет японская газета, Ким заявил, что готов лично встретиться с Абэ для обсуждения проблемных моментов в отношениях между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обеспокоенность властей Японии вызвали намерения американского президента Дональда Трампа приостановить совместные военные учения США и Южной Кореи. Американский лидер на саммите с главой КНДР назвал манёвры «весьма провокационными» и «дорогостоящими».

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