Оренбург, 14 июня, 2018, 08:08 — ИА Регнум. На оренбургско-казахстанском участке госграницы задержано 432 тонны овощей и фруктов. Согласно заключению специалистов Россельхознадзора, продовольствие небезопасно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области, продукцию везли из Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

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По данным ведомства, за пять дней (8−12 июня) на трёх международных автомобильных пунктах пропуска задержано 23 грузовика с капустой, луком, морковью, помидорами, черешней, арбузами, абрикосами. На часть продовольствия были предоставлены недействительные фитосанитарные документы, на часть продовольствия они вовсе отсутствовали.

Нарушение правил ввоза подкарантинной продукции на территорию России стало поводом для возбуждения административных дел. Когда собственников овощей и фруктов уведомили о задержании груза на границе, они приняли решение о возврате продовольственных товаров в пункты отправления.