Айова-Сити, США, 14 июня, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Житель американского штата Айова 34-летний Джозеф Хилтон Дйеркс приговорен к шести годам тюрьмы за угрозы в адрес сенатора Джони Эрнст, сообщает 14 июня Fox News.

Американская тюрьма

Приговоренный отправил несколько угрожающих сообщений сенатору в социальной сети Twitter, в том числе с угрозой убить законодателя. Примечательно, что прежде, чем арестовать Дйеркса, правоохранительные органы сделали ему предупреждение, однако он возобновил отправку сообщений с угрозой.

Напомним, Джони Эрнст является сенатором США от штата Айова с 2015 года. Она принадлежит к Республиканской партии и является первой женщиной, представляющий вышеуказанный штат в сенате страны.