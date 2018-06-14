В Подмосковье пожарный Ил-76 вылил на полицейский патруль 40 тонн воды
Ногинск, Московская область, 14 июня, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Экспериментальный выброс воды на лесополосу в подмосковном Ногинске завершился купанием полицейских, дежуривших у трассы поблизости, передают 13 июня «Вести».
Vitaly V. Kuzmin
Пожарный самолёт Ил-76
Пожарный Ил-76 проводил экспериментальный вылет и выброс 40 тонн воды, однако экипаж немного не рассчитал расстояние и сбросил воду прямо на патрульных ГИБДД. Инцидент снял на видео патрульный, находившийся в автомобиле.