Ногинск, Московская область, 14 июня, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Экспериментальный выброс воды на лесополосу в подмосковном Ногинске завершился купанием полицейских, дежуривших у трассы поблизости, передают 13 июня «Вести».

Vitaly V. Kuzmin Пожарный самолёт Ил-76

Пожарный Ил-76 проводил экспериментальный вылет и выброс 40 тонн воды, однако экипаж немного не рассчитал расстояние и сбросил воду прямо на патрульных ГИБДД. Инцидент снял на видео патрульный, находившийся в автомобиле.