Анкара, 14 июня, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Турция предложила России совместно производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Об этом пишет издание Haber3 со ссылкой на турецкий телеканал 24TV.

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«Я обратился к (президенту РФ Владимиру) Путину с предложением о совместном производстве комплексов С-500», — цитирует издание слова турецкого лидера.

Также Эрдоган подчеркнул, что экономическая составляющая контрактов с Россией на поставку систем С-400 вполне приемлема для Турции.

Напомним, в июне 2018 года американское издание The National Interest со ссылкой на мнение экспертов опубликовало материал, в котором российская зенитно-ракетная система (ЗРС) С-500 была названа «не имеющей аналогов в мире». В частности, в материале отмечается уникальная дальность действия новейшей ЗРС.

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