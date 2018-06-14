Исполнить все майские указы в 2017 году не удалось ни одному региону
Москва, 14 июня, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Мониторинг исполнения майских указов в соответствующем разделе государственной автоматизированной информационной системы «Управление» свидетельствует о том, что в 2017 году ни один российский регион не исполнил все 37 имеющихся показателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
От 19 до 36 показателей удалось выполнить лишь 10 субъектам (Коми, Краснодарский край, Мордовия, Ямало-Ненецкий АО, Архангельская, Нижегородская, Саратовская и Волгоградская области, Ханты-Мансийский АО и Чечня), но большинство (75 субъектов) исполнили от одного до 18 показателей. В частности, прироста высокопроизводительных рабочих мест (Указ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике») удалось добиться в 53 российских территориях. Это наиболее исполнимый показатель.
Но задачу по повышению индекса производительности труда не выполнил ни один регион. То же самое можно сказать и об увеличении инвестиций в основной капитал. А увеличить долю продукции высокотехнологических и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте смог только Краснодарский край.
К примеру, в Москве увеличение объема инвестиций в основной капитал за 2017 год составило только 11,40% при плане в 27%.
Напомним, майские указы — это распространённое наименование серии из 11 указов, подписанных российским президентом Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. В них содержатся 218 поручений правительству РФ для выполнения в течение 2012—2020 годов. Также в указах прописаны 37 целевых показателей по зарплатам бюджетников, привлекательности России для бизнеса и другим направлениям.
7 мая 2018 года, после вступления в должность президента, глава государства подписал новый майский указ («О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года), определяющий план работы на четвертый президентский срок.
Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что реализовать майские указы президента РФ Владимира Путина за 2017 год не удалось, заявил ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В отчете о деятельности СП за 2017 год, обнародованном накануне в ходе заседания комитета Госдумы по контролю и регламенту, говорится, в частности, об упавшей производительности труда и провале показателей по доле иностранных инвестиций в ВВП страны.