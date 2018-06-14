Москва, 14 июня, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Мониторинг исполнения майских указов в соответствующем разделе государственной автоматизированной информационной системы «Управление» свидетельствует о том, что в 2017 году ни один российский регион не исполнил все 37 имеющихся показателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта gasu.gov.ru Мониторинг исполнения майских указов за 2017 год

От 19 до 36 показателей удалось выполнить лишь 10 субъектам (Коми, Краснодарский край, Мордовия, Ямало-Ненецкий АО, Архангельская, Нижегородская, Саратовская и Волгоградская области, Ханты-Мансийский АО и Чечня), но большинство (75 субъектов) исполнили от одного до 18 показателей. В частности, прироста высокопроизводительных рабочих мест (Указ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике») удалось добиться в 53 российских территориях. Это наиболее исполнимый показатель.

Но задачу по повышению индекса производительности труда не выполнил ни один регион. То же самое можно сказать и об увеличении инвестиций в основной капитал. А увеличить долю продукции высокотехнологических и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте смог только Краснодарский край.

К примеру, в Москве увеличение объема инвестиций в основной капитал за 2017 год составило только 11,40% при плане в 27%.

Напомним, майские указы — это распространённое наименование серии из 11 указов, подписанных российским президентом Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. В них содержатся 218 поручений правительству РФ для выполнения в течение 2012—2020 годов. Также в указах прописаны 37 целевых показателей по зарплатам бюджетников, привлекательности России для бизнеса и другим направлениям.

7 мая 2018 года, после вступления в должность президента, глава государства подписал новый майский указ («О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года), определяющий план работы на четвертый президентский срок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что реализовать майские указы президента РФ Владимира Путина за 2017 год не удалось, заявил ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В отчете о деятельности СП за 2017 год, обнародованном накануне в ходе заседания комитета Госдумы по контролю и регламенту, говорится, в частности, об упавшей производительности труда и провале показателей по доле иностранных инвестиций в ВВП страны.