Москва, 14 июня, 2018, 07:46 — ИА Регнум. В материалах к заседанию правительства Российской Федерации в четверг, 14 июня, представлена повестка встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Представители кабинета министров, в частности, планируют обсудить законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий.

После заседания правительства РФ данный законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму.

В настоящее время пенсионный возраст в стране составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста — одна из самых острых тем социальной политики в стране. Существует мнение, что границы пенсионного возраста, действующие в стране, не соответствуют экономическим, социальным и трудовым реалиям.

Так, повышение пенсионного возраста считается объективной необходимостью, вызванной потребностями и изменением структуры современной экономики, а также глобальными демографическими изменениями в мире.

Читайте также: Правительству РФ предлагают искать другие пути решения пенсионного вопроса

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2018 г. глава РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» напомнил о том, что он относится в высшей степени осторожно к предложению по повышению пенсионного возраста в стране.

По его словам, перед российским правительством была поставлены задача по повышению доходов пенсионеров, а также уменьшению в два раза количества живущих за чертой бедности.

Читайте также: Пенсионный возраст в России поднимут — вероятнее всего, по максимуму