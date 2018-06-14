Вашингтон, 14 июня, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Несмотря на определенный скептицизм, выражаемый политиками, экспертами и СМИ по поводу состоявшегося 12 июня саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре, его можно считать по большей части положительным развитием событий, пишет Даг Бендоу в статье для американского издания The National Interest.

White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

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Автор отмечает, после своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту США Дональду Трампу будет намного сложнее выступать в его адрес с военными угрозами, способными стать причиной второй корейской войны. Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм убежден, что подобный конфликт будет пустяком, поскольку будет вестись «там». Этим не успокоить граждан Южной Кореи, Японии и Китая, не говоря уже о КНДР, страны которых могут стать зоной боевых действий. Не стоит забывать и о большом числе граждан США, как военных, так и мирных жителей, которые могут попасть под перекрестный огонь.

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Благодаря встрече Трампа с Ким Чен Ыном возросла возможность предотвратить конфликт на Корейском полуострове, но председатель КНР Си Цзиньпин, похоже, был разочарован тем, что его оставили за рамками состоявшихся переговоров, способных изменить Северо-Восточную Азию.

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Саммит также может вскрыть ряд противоречий в самой КНДР: незадолго до встречи северокорейский лидер сменил на своих постах трех высокопоставленных военных чинов.

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Напомним, по итогам встречи лидеры двух стран подписали соглашение, по которому стороны обязуются установить новые отношения в соответствии с желанием народов двух стран достичь мира и процветания, совместно работать для достижения стабильности и мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, Пхеньян обязуется добиваться полного ядерного разоружения Корейского полуострова, а также взял на себя обязательства помочь США идентифицировать и вернуть на родину останки американских военнослужащих, взятых в плен еще во время корейской войны (1950−1953 гг.).

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При этом глава Белого дома Дональд Трамп должен предоставить гарантии безопасности Северной Корее.