Киев, 14 июня, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Украина отстает от Грузии по темпам интеграции в ЕС, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции ЕленаЗеркаль, сообщает 14 июня УНИАН.

Грузинский флаг

По словам Зеркаль, Грузия опережает Украину в вопросах евроинтеграции. Так, Грузия быстрее проводит реформы, быстрее получила безвизовый режим с ЕС, а также быстрее движется в НАТО, считает заместитель главы МИД Украины.

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Напомним, ранее Киев принял закон, который обозначил вступление Украины в НАТО и ЕС стратегическим интересом страны. В свою очередь, альянс и Евросоюз ставят собственные условия для Украины, после выполнения которых Киев, может быть, станет членом указанных блоков.