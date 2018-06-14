Киев, 14 июня, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Киев пытается обмануть Международный валютный фонд (МВФ). Такое мнение высказали депутаты Верховной рады, отметив, что сделать это власти Украины пытаются с помощью принятого Верховной радой закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАСУ).

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Попытка объегорить

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«МВФ тупо игнорирует особенности украинского социального контекста»

По словам депутата Рады от «Народного фронта» Егора Соболева, президент страны Пётр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона. Парламентарий уточняет, что, как следует из текста документа, опубликованного в официальной газете «Голос Украины», новая норма позволяет рассматривать дела в обход антикоррупционного суда. Так, апелляции по коррупционным делам, которые уже рассматриваются в национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), будут рассматриваться не в новом антикоррупционном суде, а в судах общей юрисдикции.

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По словам Соболева, депутаты эту поправку не зачитывали и не обсуждали перед голосованием. «Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся антикоррупционного суда», — написал депутат на своей странице в Facebook.

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Напомним, закон о ВАСУ является одним из условий предоставления Украине очередного кредита от МВФ. Как сообщало ИА REGNUM, этот закон, подписанный президентом страны 11 июня, был принят Верховной радой накануне, 13 июня. В тот же день международная организация Transparency International потребовала от народных избранников убрать из документа норму закона, которая позволяет рассматривать дела в обход антикоррупционного суда. В силу новый закон вступает с 14 июня.