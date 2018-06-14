Багдад, 14 июня, 2018, 07:24 — ИА Регнум. В Ираке к 50 ударам плетью приговорили женщину, поддержавшую референдум о независимости в Иракском Курдистане, сообщает 14 июня Kurdistan.ru.

Bertilvidet Курдская демонстрация

Решение о телесном наказании было вынесено судом города Сакиз, расположенном в пределах курдской автономии. В декабре 2017 года аналогичные решения были вынесены в отношении трех других курдов.

Напомним, 25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости региона от центрального правительства. Подавляющее большинство жителей поддержало данную инициативу Эрбиля.