Новосибирск, 14 июня, 2018, 07:22 — ИА Регнум. В Новосибирске началась работа XXXIV региональной конференции партиии «Единая Россия», на которой будет определён кандидат на выборы губернатора Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске началась работа XXXIV региональной партийной конференции «Единой России»

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске началась работа XXXIV региональной партийной конференции «Единой России»

Отметим, что месяц назад, 14 мая, региональный политсовет «Единой России» выдвинул четыре кандидатуры для включения в списки на участие в предварительном голосовании с последующим выдвижением: врио главы Новосибирской области Андрея Травникова, ректора НГПУ Алексея Герасева, исполнительного директора АНО «Историческое Общество СФО» Екатерину Болдыреву и главу Маслянинского района Вячеслава Ярманова.

«Сегодня определим кандидата, который представит партию на выборах 9 сентября 2018 года», — сказал в начале конференции секретарь новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Ильенко, подчеркнув, что решением местных конференций единороссы единогласно поддерживали кандидатуру Андрея Травникова на выборы губернатора Новосибирской области.

Анна Алябьева ИА REGNUM На XXXIV региональной партийной конференции «Единой России» в Новосибирске

До 5 июня во всех 44 местных отделениях партии прошли местные конференции, были определены делегаты на региональную конференцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в избирательную комиссию Новосибирской области поступили документы о выдвижении первого кандидата — своего претендента выдвинула партия «Народный альянс». Им стал Георгий Михайлов.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Назначены они после того, как 6 октября 2017 года президент России Владимир Путин отправил в досрочную отставку Владимира Городецкого. От участия в выборах главы региона 8 июня отказался мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ранее намеревавшийся составить конкуренцию Андрею Травникову.