Змеиногорск, Алтайский край, 14 июня, 2018, 07:09 — ИА Регнум. На территории Карболихинского рудника (Змеиногорский район Алтайского края) произошла трагедия: ночью 13 июня около 22:35 местного времени в одной из штолен обрушилась горная порода. В тот момент в шахте находились двое рабочих, один из которых погиб, а другой получил серьёзные травмы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Обрушение на руднике. Тревога

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, травмированного мужчину увезли в больницу Змеиногорска, площадь обрушения составила 15 квадратных метров.

Аварийно-спасательные работы велись всю ночь, и сейчас шахта возобновила работу. Тем временем СУ СК РФ по Алтайскому краю инициировало доследственную проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям лиц, ответственным за безопасность при проведении горных работ.

По данным ГТРК «Алтай», подобное ЧП уже имело место в 2015 году: на шахте в поселке Беспаловский (Змеиногорский район) пласт горной породы обрушился в транспортном штреке. В этот момент там находился шахтер. Мужчина получил переломы.