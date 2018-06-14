Санья, Китай, 14 июня, 2018, 06:26 — ИА Регнум. Китайская авиакомпания China Southern Airlines откроет первый в истории прямой рейс между островной провинцией Хайнань и Европой, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Dale Preston Пляжи Санья

Первый рейс из тропического города Санья в провинции Хайнань в Лондон стартует 12 июля и будет осуществляться дважды в неделю. Каждый перелет будет занимать 12 часов. Рейс, как ожидается, поможет продвижению китайской инициативы «Нового шелкового пути», связав остров с европейскими странами.

Напомним, что центральное правительство Китая в апреле постановило постепенно развивать остров Хайнань в порт свободной торговли с целью укрепления политики открытости региона и остального Китая.

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