Иркутск, 14 июня, 2018, 06:14 — ИА Регнум. В апреле 2018 года средняя заработная плата жителей Иркутской области уменьшилась почти на два процента (по сравнению с мартом 2018 года) и составила 40 437 рублей. Но если сравнивать с аналогичным месяцем 2017 года, то, по данным Иркутскстата, зарплата, напротив, увеличилась на 8,8%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Если учесть, что в целом по России средняя заработная плата в марте 2018 года составила 42 364 рубля, то оплата труда в Иркутской области оказалась на 1161 рубль ниже российского уровня. Эта разница могла быть и больше, если бы не майские указы.

«Основным драйвером роста заработной платы в 2018 году стало увеличение заработной платы в бюджетном секторе. Темпы роста заработной платы в отраслях, где основную долю занимают учреждения бюджетного сектора, за январь — февраль 2018 года отмечены в среднем в пределах 119,2−134%, в промышленном секторе — 106,5%», — подтвердили в министерстве труда и занятости Иркутской области.

Между тем в декабре 2017 года средняя заработная плата в регионе составляла 45,9 тысячи рублей (увеличение на 6,4% по сравнению с декабрём 2016 года). Для сравнения: в январе 2017 года среднее жалованье в регионе составляло 34,2 тысячи рублей. Это почти на 4 тысячи меньше, чем средняя заработная плата по России в ноябре 2016 года (38,8 тысячи рублей).