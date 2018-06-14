Пекин, 14 июня, 2018, 06:00 — ИА Регнум. Средняя продолжительность жизни в Китае возросла до 76,7 лет в 2017 году при снижении младенческой смертности до 6,8 смертей на тысячу родившихся и материнской смертности до 19,6 на 100 тыс. рожениц, говорится в статистическом коммюнике Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

watchsmart Пожилые китайцы

Китай наблюдает устойчивый рост средней продолжительности жизни за последние годы: с 74,83 лет в 2010 году до 76,34 в 2015 году и до 76,7 в 2017 году. Отмечается, что он связан с улучшением работы системы здравоохранения, контроля за заболеваемостью, качества медицинских служб, заботы о деторождении и развитием традиционной китайской медицины. При этом указанные показатели, согласно коммюнике, соответствуют или даже превосходят средние показатели стран среднего достатка населения.

Напомним, что Китай ведет активную борьбу с нищетой, которая также подразумевает развитие здравоохранения в стране с целью к 2020 году стать страной с населением умеренного достатка.